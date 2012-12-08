Росія перевищила допустиму кількість особового складу морпіхоти й авіації в Криму

Загальна кількість особового складу морської піхоти та особового складу морської авіації наземного базування ЧФ РФ не повинна перевищувати 1987 осіб, проте на сьогодні ця цифра значно перевищена.

Про це ZN.UA повідомив директор міжнародних програм Центру НОМОС Дмитро Штибліков.

Експерт відзначив, що в контексті підвищення боєготовності підрозділів російського Чорноморського флоту, що базується в Криму, питання модернізації кораблів не є на сьогодні ключовим для Росії.

«Для Росії сьогодні дуже важливими є угоди щодо кількості особового складу морської піхоти на території України з переміщення військ поза гарнізонами. Це ті речі, які впливають на боєготовність і безпосередньо порушують раніше підписані угоди з Україною», — вважає експерт.

Так, відповідно до додатку №2 до угоди про параметри розділу ЧФ РФ, загальна кількість особового складу морської піхоти й особового складу морської авіації наземного базування не повинна перевищувати 1987 осіб. Тим часом, як стверджує Д.Штибліков, «на сьогодні ця цифра значно перевищена. Хоча цей факт і не афішується російською стороною».

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