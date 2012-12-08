Сьогодні на Хрещатику відкрилося Новорічно-різдвяне селище.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, селище працюватиме до 19 січня 2013 року з 11.00 до 21.00 у будні та з 11.00 до 23.00 у святкові і вихідні.

У селищі працюватимуть зоо-куточок зі страусятами та луна-парк. Зоо-куточок розміщений біля арки, що виходить на вулицю Лютеранську.

Також для дітей працюватимуть «телефонні будки», де вони зможуть поспілкуватися з казковими персонажами: Дідом Морозом, Снігуркою, Бабою Ягою та іншими.

У селищі працюватиме новорічна майстерня українських ремісників, де дорослі та діти зможуть відвідати на майстер-класи із соломоплетіння, валяння та виготовлення солодких іграшок. Майстер-класи проводитимуться двічі на день у вихідні та святкові дні.

Крім того, у вихідні та святкові дні на всіх гостей чекають лялькові вистави, виступи самодіяльних колективів циркового мистецтва, український фестиваль дитячих ансамблів, майстер-класи з виготовлення новорічних та різдвяних традиційних страв.

Також у селищі можна буде купити українські сувеніри, вироби народних майстрів, ялинкові прикраси, міні-ялинки, подарунки до новорічних та різдвяних свят.

Крім того, на Хрещатику відбудеться «Фестиваль шоколаду та солодощів», в рамках якого провідні виробники запропонують відвідувачам власноруч виготовити або придбати солодощі ручної роботи.

Напередодні Різдва Христового, 6 січня, в селищі відбудеться етно-фестиваль «Колядки», під час якого кияни та гості міста зможуть вивчити справжні українські колядки.

Серед розважальних заходів селища також: Фестиваль Вертепів, алея прикрашених новорічних ялинок від зірок шоу-бізнесу, весілля у народному стилі тощо.

У новорічну ніч та на Різдво новорічно-різдвяне селище працюватиме до третьої години ночі.