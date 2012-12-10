Партія регіонів підтримує кандидатуру Азарова на посаду прем'єра - Єфремов

Партія регіонів підтримує рішення Президента України внести до Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявив заступник голови Партії регіонів, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді 6-го скликання Олександр Єфремов.

За його словами, фракція Партії регіонів пропонувала В.Януковичу подати на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду глави уряду.

О.Єфремов зазначив, що партія підтримує таке рішення глави держави, і додав: «Призначення Миколи Азарова дасть змогу продовжити процес системних реформ, ініційованих Президентом України Віктором Януковичем, що реалізуються Кабінетом міністрів під керівництвом Миколи Азарова з 2010 року».