Росія розраховує, що Україна до 2015 року увійде до Митного союзу – помічник Путіна

Москва розраховує, що Україна до 2015 року увійде до Митного союзу.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив помічник президента РФ Сергій Глазьєв на зустрічі довірених осіб президента Росії Володимира Путіна з керівництвом адміністрації Кремля, членами кабміну і парламентаріями.

"Ми ведемо велику роботу з Україною, намагаючись переконати українське керівництво увійти до Митного союзу. Між Євразійською економічною комісією і Україною підписано два меморандуми про співпрацю, Україна активно взаємодіє з нами з ряду секторальных напрямів, перш за все це стосується військово-промислового комплексу, авіабудування, агропромислового комплексу. Але поки що просунутися по шляху включення її до Митного союзу нам не вдається. Сподіватимемося, що до 2015 року і це завдання буде вирішено", - сказав С.Глазьєв.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

14 листопада 2012 року українське МЗС заявило, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

5 грудня В.Янукович заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу. За його словами, країни, які входять до Митного союзу, є одними з найбільших торговельних партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.

«Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструментів співпраці з Митним союзом, ми багато втратимо. Що сьогодні це є неприпустимим для економіки України. Про це йшлося (під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіном), що наші пропозиції, які ми обговорюємо вже кілька років поспіль, вони зводяться до того, що нам потрібно приєднуватися до деяких положень Митного союзу, до тих правил, які є в Митному союзі, і ми повинні на це зважати», - сказав В.Янукович.

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