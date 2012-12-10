Внесення кандидатури Азарова на посаду прем’єра опозиція називає "знущанням над українцями"

Повторне внесення кандидатури Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України виглядає не інакше, як знущання над українським суспільством з боку президента Віктора Януковича, який несе особисту і повну відповідальність як за уряд, так і за всю ситуацію в державі.

На цьому наголошується у заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина», текст якої передано УНІАН.

«Подавши на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра, президент Віктор Янукович взяв на себе повну відповідальність за провал реформ, поглиблення соціально-економічної кризи в Україні і подальше зубожіння громадян», - зазначається в документі.

«Діяльність попереднього уряду, очолюваного Азаровим, стала справжнім стихійним лихом для нашої держави. З 2010 року золотовалютні резерви України зменшилися на 12 млрд грн, а державний борг на одну людину зріс із понад 6 до майже 13 тис грн», - наголошують автори заяви.

У ній зазначається. що «урядування Азарова ознаменувалося падінням промислового виробництва, виведенням до офшорних зон 72 млрд дол, що дорівнює двом річним бюджетам України. За цей час Україна побила усі можливі антирекорди в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості, легкості ведення бізнесу, боротьби із корупцією».

«Цей уряд ратифікував Харківські угоди і подарував територію України російській військовій базі, підтримав закон, спрямований на знищення української мови», - йдеться у заяві Об’єднаної опозиції.

«Свою чітку і вкрай негативну оцінку діяльності уряду Азарова українці дали на парламентських виборах 2012 року, коли багато громадян проголосувало проти чинної влади та нинішнього курсу, підтримавши опозицію», - наголошується у документі.

«За таких провальних результатів Микола Азаров не має жодного професійного та морального права знову очолювати Кабінет міністрів», - підсумовують автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, Президент України в неділю перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра України.