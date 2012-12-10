Склад нового уряду сформують не раніше 13-14 грудня - сайт Азарова

Склад нового уряду України сформують не раніше 13-14 грудня.

Про це повідомляється на сайті в.о. прем'єр-міністра Миколи Азарова.

«Очікується, що новий парламент України збереться на перше засідання 12 грудня, а склад нового уряду сформують не раніше 13-14 грудня. Питання про призначення прем'єра розглянуть наступного тижня», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем'єр-міністра.