ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Наступного року хліб подорожчає на 30%» пише: бюджет-2013 у всьому винний - через відсутність дотацій до місцевих бюджетів на соціальні сорти хліба основний продукт харчування може злетіти в ціні на третину...

http://delo.ua/ukraine/v-sledujuschem-godu-hleb-podorozhaet-na-30-191944/

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Також «Дело» публікує матеріал «США звинуватили Росію в порушенні норм СОТ», в якому пише: влада США закликали Росію не обмежувати поставки американського м'яса, що на їхню думку, суперечить нормам СОТ...

http://delo.ua/world/ssha-obvinili-rossiju-v-narushenii-norm-vto-191956/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Європа пройдеться за пунктами» пише: сьогодні Рада ЄС оприлюднить умови підписання угоди про асоціацію (УА) з Україною. Євросоюз пом'якшить свою позицію, щоб зберегти шанс на підписання УА в 2013 році. До списоку вимог увійшли розробка Виборчого кодексу, продовження судової реформи і ліквідація наслідків виборчого правосуддя - Брюссель очікує, що лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко вийдуть на свободу після рішення Європейського суду з прав людини. Тим часом, низка джерел видання вважає, що виконання плану завадить потепління українсько-російських відносин. За деякими даними, вже 17-18 грудня в рамках ще не анонсованого візиту президента Віктора Януковича до Москви може початися розворот вектора інтеграції України...

http://kommersant.ua/doc/2086878

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Всьому є своя межа» пише: тиск на курс національної валюти не слабшає - у листопаді населення скупило валюти на 2,6 млрд дол., що створило дефіцит на ринку готівки у розмірі 1,5 млрд дол. Нацбанк знову був змушений покривати його своїми інтервенціями. Через це його міжнародні резерви скоротилися до 25,3 млрд дол., що менше обсягу тримісячного імпорту. Цей критичний показник означає, що центробанку складно підтримувати курс...

http://kommersant.ua/doc/2086882

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Видання «Сегодня» у публікації «У київському аеропорту будують термінал для обраних» пише: в «Жулянах» споруджують кімнати для таємних переговорів, а поки тут паркують приватні літаки...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-kievskom-aeroportu-stroyat-terminal-dlya-vipov.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні засудили рекордну кількість чиновників, яких викрили в корупції» пише: у чорному списку 5700 хабарників...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-osudili-rekordnoe-kolichestvo-chinovnikov-ulichennyh-v-korrupcii.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: Кабмін у відставці, країна з «економним» бюджетом, МВФ, відклавши візит, обвалив рейтинги» подає огляд головних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/rus/detail/149760

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «МВС створює базу даних корупціонерів» пише: до нової інформаційної бази будуть заносити імена поліцейських, звичайних громадян і назви компаній, «схильних до корупції»...

http://izvestia.ru/news/541107

(УНІАН)