Україна та Індія переведуть відносини на рівень всеохоплюючого партнерства

Нью-Делі. Україна та Індія домовились перевести свої відносини на рівень всеохоплюючого партнерства

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час спільної із прем’єр-міністром Індії Манмоханом Сінгхом заяви для преси після їхніх переговорів у Нью-Делі.

«Ми сьогодні ухвалили доленосне рішення про перехід наших відносин від дружніх до всеохоплюючого партнерства», - сказав В.Янукович.

Він запевнив, що нова форма співпраці дозволить розширити взаємодію між двома країнами у різних сферах.

В.Янукович повідомив, що сторони домовились розширити діалог на високому політичному рівні. Він наголосив, що Україна та Індія зацікавлені в розширенні співпраці в енергетичній сфері, у питаннях хімічного, машинобудування, автомобіле- та судбудування, у сільському господарстві, фармакології, у сфері готельного бізнесу.

Зі свого боку М.Сінгх висловився за розширення двосторонніх відносин, наголосивши, що Україна та Індія мають гарні зв’язки у сфері науки і технологій, у питаннях військового та космічного співробітництва.

Президент України і прем'єр-міністр Індії констатували значне зростання рівня товарообороту між двома країнами в останні роки, який сьогодні сягає близько 3 млрд доларів.

До того ж М.Сінгх зауважив, що сьогодні суттєву перевагу має Україна, й він сподівається, що розвиток відносин сприятиме збалансуванню цього співвідношення.