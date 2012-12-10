Україна та Індія підписали низку двосторонніх документів

Нью-Делі. Президент України Віктор Янукович і прем’єр-міністр Індії Манмохан Сінгх сьогодні у Нью-Делі взяли участь у церемонії підписання низки двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, у їхній присутності було підписано:

Договір між Україною та Індією про взаємну правову допомогу в цивільних та господарських справах. Документ створює ефективний міждержавний механізм правового захисту громадян та юридичних осіб, надаючи їм можливість вільно звертатися до суду та інших компетентних органів, подавати позови та захищати свої права та інтереси;

Міжурядову угоду про співробітництво у сфері оборони. Документ створює правові умови для розвитку співробітництва в оборонній, військовій та військово-технічній сферах. Підписання угоди забезпечить переведення профільної співпраці в системну площину, сприятиме налагодженню довготривалих зв’язків і контактів між підрозділами оборонних відомств, підприємствами та науково-дослідними установами оборонної галузі;

Міжурядову угоду про науково-технологічне співробітництво. Угода створює необхідну нормативно-правову базу для проведення засідань спільного українсько-індійського Комітету з науково-технічного співробітництва, розробки програм профільного співробітництва, обміну спеціалістами та інформацією, проведення спільних семінарів та конференцій тощо;

Угоду між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної енергетики Індії про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту. Документ передбачає реалізацію спільних дослідницьких програм, обмін інформацією з питань правового регулювання, регулятивних аспектів спорудження та експлуатації АЕС, утилізації ядерного пального й захисту довкілля, захисту від ядерного забруднення та радіації, операційної безпеки, запобігання та реагування на відповідні надзвичайні ситуації. Угода є першим двостороннім документом у зазначеній сфері - її підписання відкриває шлях до можливого укладення рамкового документу в галузі атомної енергетики;

Меморандум про взаєморозуміння у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Бюро індійських стандартів. Метою підписання документа є усунення технічних бар’єрів у торговельних та економічних відносинах між державами. Відповідно до меморандуму, сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості на основі додаткових документів, що передбачатимуть прийняття міжнародних стандартів як національних з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі та сприяння науково-технічному розвитку.

* * *

Індія виступає за лібералізацію візового режиму з Україною.

Про це сказав прем'єр-міністр Індії Манмохан Сігнгх у коментарі журналістам після переговорів із Президентом України Віктором Януковичем у Нью-Делі.

За його словами, потрібно зробити більш доступними поїздки для бізнесменів, громадських діячів, студентів та ін., що буде сприяти розвитку двосторонніх контактів між Україною та Індією.