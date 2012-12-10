Експерт сумнівається в тому, що новий уряд України буде стабільним

Старший науковий співробітник Інституту економіки імені Пітерсона, експерт з питань України у Вашингтоні Андерс Аслунд сумнівається, що новий уряд України буде стабільним.

Таку думку А.Аслунд висловив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я прогнозую, що ми будемо мати період нестабільності. Я підозрюю, що Президенту Януковичу не вдасться сформувати стабільний уряд, і тому менш важливо на сьогодні, кого він призначить цим урядом керувати і хто буде в уряді. Важливим є питання, чи буде мати новий уряд політичний мандат, щоб ухвалювати рішення", - сказав А.Аслунд.

На його думку, майбутнє нового уряду залежить від того, яку підтримку у Верховній Раді збере Віктор Янукович. "Він мусить спробувати зібрати більшість у парламенті. Для цього він мусить піти на поступки, і лише від нього залежить, на які поступки він готовий піти і кого він хоче бачити на чолі наступного уряду. Враховуючи досвід його правління в останні три роки, коли він викидав з уряду, один за одним великих бізнесменів, тепер йому буде дуже складно", - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.