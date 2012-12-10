Литвин пропонує призначити прем'єр-міністра відразу після формування президії ВР

Голова групи з питань організації роботи Верховної Ради сьомого скликання Володимир Литвин пропонує розглянути питання призначення прем’єр-міністра України відразу після того, як буде сформована президія Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією В.Литвин виступив сьогодні під час засідання підготовчої групи.

«Після сформування президії Верховної Ради можна було б розглянути питання щодо надання згоди на призначення прем’єр-міністра», - сказав він.

Водночас В.Литвин зауважив, що для цього необхідно внести уточнення до переліку питань, які парламент сьомого скликання розглядатиме як першочергові.

Зі свого боку представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко сподівається, що новообраний парламент вже 12 грудня підтримає кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України.

«Я сподіваюся, що в перший день роботи нового парламенту дадуть таку згоду (мова йде про згоду на призначення М.Азарова прем'єр-міністром - УНІАН)», - сказав він.

На запитання журналістів, чи можливо, що низка міністрів, які стали народними депутатами, повернуться до Кабміну, Ю.Мірошниченко відповів: «Не виключено, що буде запропонований і такий сценарій».

Він сказав, що обговорюється «ціла низка кандидатур і обираються кращі серед тих, хто може реалізувати план реформ, який визначено Президентом України».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.