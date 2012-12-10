Єфремов не виключає, що за призначення Азарова прем'єром проголосують вже 12 грудня

Представник Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що Верховна Рада проголосує за призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України вже 12 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

О.Єфремов зауважив, що фракція Партія регіонів підтримуватиме кандидатуру М.Азарова. Водночас він зауважив, що необхідно домовитися представникам усіх політичних сил, що увійшли до Верховної Ради, про призначення глави уряду відразу після сформування президії Верховної Ради.

«Якщо ми домовимося, що ми розглядаємо питання про призначення прем’єр-міністра, значить, це рішення буде ухвалено 12 грудня», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єра.

12 грудня новообрана ВР збереться на своє перше засідання.

Читайте також:

Склад нового уряду сформують не раніше 13 -14 грудня - сайт Азарова