Експерти: Азаров буде прем'єр-міністром ще мінімум рік

Микола Азаров ще мінімум рік буде прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали сьогодні на прес-конференції в Києві директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала та директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Микола Янович ще мінімум рік буде на посаді», - висловив переконання В.Карасьов.

Що стосується змін у складі уряду, то, як зазначив експерт: «Ми думаємо, цікавих змін не буде, тому що ключові посадовці в Кабміні залишаться».

«Залишиться Колесніков, Бойко, Присяжнюк. Є питання щодо першого віце-прем’єра. Це або Арбузов буде – мені здається, це варіант підходящий для самого Арбузова. І це може бути повернення Клюєва на посаду першого віце. Або залишиться Хорошковський. Якщо залишиться Клюєв, то Хорошковський йде на РНБО», - сказав експерт.

Тако В.Карасьов висловив думку, що найближчим часом якісь міністерства будуть реформовані і створені нові. Зокрема, він вважає, що буде знову створено Міністерство промислової політики, і це буде одне з ключових міністерств.

«Очевидно, що потрібна була така колективна відставка уряду не просто для того, щоб поміняти міністрів, а поміняти і структуру уряду, функціональний компонент уряду і ряд міністерств для того, щоб зробити економічну політику більш адаптовану для нинішніх умов», - зазначив В.Карасьов.

У свою чергу В.Бала зазначив, що в нього також немає ніяких сумнівів, що М.Азаров залишиться на посаді прем’єр-міністра. Він також не очікує значних змін у складі уряду.

«Дійсно, всі названі міністри мають великий шанс лишитися, хоча вони якраз мали б піти в першу чергу… Стосовно інших міністрів, то це вже, насправді, великого значення не має. Все залежатиме від того, як представники фінансово-промислових груп зможуть ті чи інші напрямки за собою зберегти, чи вони поміняються між собою, хто буде за що відповідати. Це буде інтригою. Цікавим буде питання щодо посади міністра фінансів –подивимося, чи залишиться Колобов…», - сказав В.Бала.

Вони прогнозують, що екс-міністр освіти Дмитро Табачник, скоріш за все, піде в парламент.

«Думаю, що Табачник піде у Верховну Раду», - сказав В.Карасьов.

Він зазначив, що новообраний парламент «буде більш ідеологічним, буде більша поляризація між комуністами, націоналістами, інтернаціоналістами. І хтось же має бути опонентом Фаріон та інших спікерів опозиції…».

«Для ПР було б краще, щоб Табачник був у парламенті саме з цієї точки зору», - додав В.Бала.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України.