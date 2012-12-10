Анонс на 11 грудня

* Прес-конференція на тему: "Стратегія розвитку компаній Vienna Insurance Group в Україні до 2015 року". Учасники: Гері Мацотті, радник ген.директора VIENNA INSURANCE GROUP щодо України; Павло Нельга, голова правління СК "Українська Страхова Група"; Дмитро Грицута, голова правління УСК "Княжа VIG"; Володимир Ганчак, голова правління СК "Глобус"; Руслан Васютін , голова правління СК "Юпітер".

* Голова КМДА Олександр Попов та заступник голови Руслан Крамаренко візьмуть участь у відкритті Київського інноваційного інкубатора «iHub» і в урочистому відкритті міжнародної інвестиційної конференції «Сід Форум Київ». Під час зустрічі буде укладена тристороння Угода про співпрацю між КМДА, ТППУ та МБФ «Сід Форум Україна» про співпрацю в області розвитку інноваційної інфраструктури.

* Відбудеться засідання Підготовчої депутатської групи.

* Відбудеться урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Федерацією профспілок України з метою об'єднання парламентського контролю та громадського контролю профспілок за дотриманням трудових прав працівників. Також буде укладено Угоду про співробітництво між Державною інспекцією України з питань праці та Федерацією профспілок України щодо здійснення державного нагляду і громадського контролю за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими законами України трудових прав працівників.

* Круглий стіл на тему: «За справедливий тариф на опалення!». Організатори: ГО «Комітет захисту конституційних прав і свобод громадян" та Громадянська мережа ОПОРА. Запрошені: Станіслав Захаров, директор департаменту систем життєзабезпечення Мінрегіону; Світлана Старцева, директор департаменту економіки Мінрегіону; Микола Козирєв, голова правління Громадського комітету захисту прав громадян; Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА; Вільям Таккер, директор проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», Альона Нич, консультант з питань ціноутворення ВБО «Інститут місцевого розвитку», Олексій Кучеренко, голова Спілки власників житла України; Михайло Березовчук, заступник голови Спілки власників житла Києва.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: «Нова Верховна Рада України: перспективи двосторонніх відносин з Росією». Учасники в Москві: перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабар; перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Дмитро Саблін. У Києві: народний депутат ВРУ (Партія регіонів) Володимир Зубанов; директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

* Прес-конференція на тему: «Готельний ринок країни: Національна премія для кращих із кращих», присвячена підсумкам нагородження Національною премією в галузі гостинності України - HOSPITALITY AWARDS 2012. Учасники: президент Клубу готельєрів та рестораторів HOTELIERO, засновник Премії HOSPITALITY AWARDS 2012 Андрій Скіп'ян; заступник голови правління ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Андрій Моїсеєнко; гендиректор готельного оператора Premier International Ірина Седлецька; представник готелю InterContinental Kyiv.

* Прес-конференція ПАТ «Укрсоцбанк», що працює під торговою маркою UniCredit Bank, UniCredit Foundation та Фонду Східна Європа, на якій організації представлять чотири соціальні проекти, спрямовані на соціальну інтеграцію вразливих груп населення та розвиток громад в Україні. Учасники: Борис Тимонькін, голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™; Мауріціо Каррара, голова UniCredit Foundation; Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

* У редакції газети "Известия в Україні" пройде пряма лінія за участю голови комітету Національного банку України з протидії недобросовісним валютним операціям Юрія Горшкова на тему: "Для чого вводити 10% податок на продаж валюти?"

* Голова КМДА Олександр Попов, директор місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Джед Бартон, директор ТОВ «ДТЕК» Максим Тимченко візьмуть участь у відкритті першого енергоефективного дошкільного навчального закладу (ДНЗ № 573). Після огляду зовнішнього стану приміщення відбудеться круглий стіл на тему: «Енергоефективність столиці: глибока модернізація приміщень в бюджетних установах».

* Круглий стіл на тему: «Хто виграє від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС?». Організатор - Інститут української політики. Учасники: Кость Бондаренко, голова правління, Фонд «Українська політика», Олексій Полтораков, вчений секретар, Інститут української політики; Ян Томбінський, голова Представництва ЄС в Україні; Генрик Литвин, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні; Стефан Гуллгрен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні; Пятрас Вайтекунас, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні; Ірина Геращенко, народний депутат України, Олег Зарубінський, народний депутат України; Борис Тарасюк, народний депутат України та інші.

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