ТОП-10 (10 грудня)

Янукович вніс до ВР кандидатуру Азарова на посаду прем’єр-міністра

Moody’s знизило рейтинги 11 українських банків. Прогноз - негативний

Держпрограма розвитку економіки: дефіцит бюджету-2013 - до 1%, держборг - до 25% ВВП

«Нафтогаз» має намір залучити в Держбанку розвитку Китаю кредит на 3,656 млрд дол.

Рівень експортної складової ВВП України перевищив межу економічної безпеки

Номінальний ВВП України в III кварталі становив 392,08 млрд грн

Активи українських банків у листопаді зменшилися до 1,121 трлн грн

СКМ сконцентрував контрольні пакети в «Єнакіївському коксохімпромі» та «Донецьккоксі»

Moody's знизило рейтинг ДТЕК

Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи просять допомоги у Януковича

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Янукович вніс до ВР кандидатуру Азарова на посаду прем’єр-міністра

Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

6 грудня під час зустрічі з новопризначеними послами іноземних держав глава Української держави заявив, що визначиться з кандидатурою прем’єр-міністра до кінця тижня.

В.Янукович зазначив, що підпише подання щодо кандидатури керівника уряду та проведе з ним співбесіду перед державним візитом до Індії 9-12 грудня.

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Moody’s знизило рейтинги 11 українських банків. Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s услід за зниженням суверенних рейтингів України знизило автономні кредитні оцінки, рейтинги оцінки боргів і депозитів 11 українських банків та однієї лізингової компанії. Про це сказано в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, оцінки знижено і за Національною рейтинговою шкалою. Негативний прогноз встановлено щодо всіх банківських рейтингів.

Знижено рейтинги таких банків: «Фінанси і кредит», «Кредит Дніпро», «Перший український міжнародний банк», «ОТР Україна», «Південний», «ПриватБанк», «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк України», українська філія російського банку «Сбербанк России», «Укрексімбанк», «Укрінбанк» і «VAB», а також лізинговій компанії «Райффайзен лізинг Аваль».

Зниження рейтингів, як сказано в прес-релізі, було продиктоване зниженням суверенного рейтингу України до «B3» з «B2» і подальшим зниженням рейтингів оцінки депозитів в іноземній валюті до «Caa1» з «B3», оцінки депозитів у національній валюті і оцінки бондів до «B2» з «Ba1», а також оцінки бондів в іноземній валюті до «B3» з «B1». Розрив оцінок, наголошується в прес-релізі, є максимальним для банків та інших емітентів країни. Негативний прогноз за суверенними рейтингами збережено.

Згідно з релізом Moody's, зниження автономних оцінок десяти з 11 банків зумовлено співвідношенням капіталу і залежністю від внутрішнього державного боргу, рівнем залежності від внутрішніх макроекономічних показників і фінансового середовища, а також розміром фондів ринкового походження.

З огляду на всі ці чинники, оцінки банків було знижено на одну сходинку. Зокрема, 9 з 11 банків одержали рейтинг «B3», банк «Фінанси і кредит» зберіг свій рейтинг на рівні «В3», до того ж рейтинг «ПриватБанку» знижено тільки до рівня «В2», що на одну сходинку вище за суверенний рейтинг України. Moody's пояснило цей виняток здатністю менеджменту банку врівноважувати внутрішні державні ризики з ринковою діяльністю і помірним рівнем диверсифікації бізнесу поза межами України.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз - «негативний». Зниження рейтингу зумовлено погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, недостатністю зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, ширшою фінансовою та економічною кризою, а також порівняно слабкими економічними прогнозами для України. Moody's також знизило межу рейтингу країн для боргових зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1». Крім того, агентство знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня «B3» з «B2», прогноз «негативний», а також корпоративний рейтинг холдингу «Метінвест» до рівня «В3», прогноз – «негативний».

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Держпрограма розвитку економіки: дефіцит бюджету-2013 - до 1%, держборг - до 25% ВВП

У 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит Державного бюджету на рівні щонайбільше 1% і граничний обсяг державного боргу - щонайбільше 25% ВВП.

Про це йдеться в проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, текст якої має УНІАН.

«Утримання дефіциту Державного бюджету на економічно безпечному рівні (0,8-1% ВВП)... Утримання граничного обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні (не більше 25% ВВП)», - йдеться в документі.

За інформацією УНІАН, на сьогодні проект програми перебуває на доопрацюванні.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

До того ж В.Янукович сказав, що від того, як буде сприймати цю програму потенційний кандидат на посаду прем'єр-міністра, також залежатиме його рішення щодо майбутнього глави уряду.

Він зазначив, що в розробці документа певну участь брав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Микола Азаров.

Верховна Рада ухвалила запропонований урядом держбюджет на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трлн грн.

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«Нафтогаз» має намір залучити в Держбанку розвитку Китаю кредит на 3,656 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір взяти кредит на суму 3,656 млрд дол. у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation).

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 19 років. Дата акцепту — 7 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідний протокол підписав 13 липня 2012 року перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор Попович і уповноважений представник Держбанку розвитку КНР Лю Бо.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів із газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Наприкінці вересня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко прогнозував підписання кредитної угоди з Китаєм із метою реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям до кінця листопада поточного року.

Довідка УНІАН. У рамках українсько-китайської співпраці у вугільній галузі Державний банк розвитку КНР виділив Україні кредит у розмірі 85 млн дол. на модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн дол. було отримано у червні п.р. Загалом рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вугледобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Рівень експортної складової ВВП України перевищив межу економічної безпеки

Рівень експортної складової ВВП за перші два квартали поточного року досяг 53,4% і перевищив межі граничного значення зовнішньоекономічної безпеки України.

Про це йдеться в підготовлених Рахунковою палатою Висновках за результатами аналізу і експертизи проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки (циркуляр, затверджений Мінекономіки в 2007 році), прийнятною вважається експортна складова ВВП на рівні не більш як 50%.

Враховуючи викладене, а також прогнози уповільнення зростання світової економіки, зокрема країн – основних торгових партнерів України, у Рахунковій палаті заявляють, що «заплановане наступного року зростання економіки на 3,4% є досить оптимістичним і базуватиметься насамперед на статистичному ефекті низької бази порівняння».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалили з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.

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Номінальний ВВП України в III кварталі становив 392,08 млрд грн

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у III кварталі 2012 року становив 392,08 млрд грн (у III кварталі 2011 року - 387,97 млрд грн), зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому Держстат зберіг оцінку спаду ВВП у III кварталі поточного року на рівні 1,3%. Попередні дані були оприлюднені відомством наприкінці жовтня.

Номінальний ВВП України у I кварталі п.р. становив 296,97 млрд грн, у II кварталі - 351,78 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України у III кварталі 2012 року скоротився, порівняно з III кварталом 2011 року, на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

Для порівняння: у III кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз щодо скорочення зростання реального ВВП України у 2012 році до 0,5%, у 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%, а у квітні Міжнародний валютний фонд понизив прогноз зростання ВВП країни поточного року з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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Активи українських банків у листопаді зменшилися до 1,121 трлн грн

Активи українських банків у листопаді 2012 р. зменшилися на 0,3%, з початку року - зросли на 5,8%, - до 1,121 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3%, у січні-листопаді - зросли на 4,3% - до 1,265 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 65,5%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,5%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,7%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,4%, доходи, нараховані до одержання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 6,1%.

Зобов'язання банків минулого місяця зменшилися на 0,3% - до 951,2 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 356,9 млрд грн, або 37,5%, кошти суб'єктів господарювання - 181,8 млрд грн, або 19,1%, міжбанківські кредити та депозити - 135,4 млрд грн, або 14,2%.

Капітал банків скоротився на 0,1% - до 169,7 млрд грн і становив 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків за місяць не змінився і на 1 грудня ц.р. становив 174,5 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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СКМ сконцентрував контрольні пакети в «Єнакіївському коксохімпромі» та «Донецьккоксі»

Найбільша в Україні фінансово-промислова компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, придбала 40% акцій «Єнакіївського коксохімпрома» і 31,13% «Донецьккоксу», збільшивши свої пакети в статутних капіталах вказаних компаній до контрольних.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «СКМ».

Згідно з повідомленням, у результаті придбання група СКМ володіє 50% акцій «Єнакіївського коксохімпрома» і 69,81% «Донецьккоксу».

Також у повідомленні наголошується, що SCM Ltd найближчим часом передасть ці пакети акцій у володіння компанії Metinvest B.V. (Корпоративний центр групи «Метінвест», гірничо-металургійного галузевого холдингу СКМ).

Довідка УНІАН. Діяльність групи компаній СКМ сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До групи компаній СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

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Moody's знизило рейтинг ДТЕК

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило корпоративний рейтинг (CFR), рейтинг ймовірності дефолту емітента (PDR) і рейтинг єврооблігацій енергохолдингу ДТЕК до «B3» з «B2», про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Moody's також поставило на перегляд з можливим зниженням рейтинги CFR, PDR і єврооблігацій агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) «B3».

За інформацією Moody's, такі рейтингові дії зумовлені зниженням рейтингу України до «B3» з «B2» з прогнозом «негативний».

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Moody’s слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило автономні кредитні оцінки, рейтинги оцінки боргів і депозитів 11 українських банків і одній лізинговій компанії.

Знижено рейтинги таких банків: «Фінанси і кредит», «Кредит Дніпро», «Перший український міжнародний банк», «ОТР Україна», «Південний», «Приватбанк», «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк України», український філіал російського банку «Ощадбанк Росії», «Укрексімбанк», «Укрінбанк» і «VAB», а також лізингової компанії «Райффайзен лізинг Аваль».

Минулого тижня Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз – «негативний». Зниження рейтингу зумовлене погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, нестачею зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, більш ширшою фінансовою і економічною кризою, а також відносно слабкими економічними прогнозами для України.

Moody's також знизило стелю країнового рейтингу для зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1».

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Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи просять допомоги у Януковича

Великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький феросплавний завод (ЗЗФ) і Стаханівський феросплавний завод (СЗФ) - просять Президента України Віктора Януковича сприяти у встановленні економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію і нагадують главі держави, що його доручення і два рішення Кабміну досі не виконано.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили керівники Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів.

«До Президента ми вже звернулися, і коли тільки буде призначено прем'єр, звернемося і до нього», - сказав голова правління Запорізького феросплавного заводу Павло Кравченко.

«Ціна на електроенергію з 2011 року зросла на 76%, тоді як ціни феросплавів на світовому ринку знизилися на 20%», - додав заступник голови правління Стаханівського феросплавного заводу Денис Сисуєв, уточнивши, що саме необґрунтовані тарифи на електроенергію є головною причиною зупинки заводів.

При цьому керівники підприємств звернули увагу на те, що чиновники не виконали доручення Президента Віктора Януковича і постанову уряду, які вимагали від відомств встановити економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію для феросплавної галузі.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення (№ 1 1/2340) Кабміну, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки і впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року до 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за «оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов'язаних з поставками електричної енергії за регульованим тарифом».

Проте, як повідомили на прес-конференції в УНІАН керівники заводів, постанову Кабміну № 912 досі не виконано, що змушує зупинити виробництво.

«На сьогоднішній момент із Запорізького заводу звільнено вже 1400 осіб, і ще 2000 перебувають під загрозою скорочення», - відзначив П.Кравченко.

«З восьми печей заводу (СЗФ – УНІАН) залишили у роботі лише одну, щоб хоч якось пережити зиму», - підкреслив Д.Сисуєв.

За словами керівників, у заводів залишаються шанси відновити виробництво, якщо найближчим часом чиновники виконають раніше прийняту постанову уряду.

«Ми можемо повернути наших людей. Не всіх, тому що багато хто виїхав», - уточнив П.Кравченко.

Під час прес-конференції представники заводів відзначили, що на даний момент для конкурентної роботи заводів економічно обґрунтованим тарифом за споживану електроенергію є 6 центів за 1 кВт/год, замість 9,3 цента, що є зараз.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року сумарне зростання тарифу на електроенергію становило 30,9% (підвищувався 4 рази).

За підсумками 2011 року сумарне зростання тарифу становило 21,4% (підвищувався 8 разів).

За 11 місяців поточного року тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарно зростання становило 10,8%.

На даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, що перебувають у межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод одержав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 році завод одержав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році одержав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком в 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

«Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний у СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить до складу Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку у поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується у країни СНД, Європейського Союзу, Азії і Африки.

«Стаханівський завод феросплавів» виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

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УНІАН