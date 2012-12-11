Ештон сподівається на підписання угоди з Україною в листопаді

Брюссель. Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон сподівається на підписання угоди про асоціацію з Україною у листопаді наступного року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 10 грудня на прес-конференції за підсумками засідання Ради закордонних справ ЄС.

"Я сподіваюся, що ми можемо бути справді дуже пов'язані з Україною, і зможемо підписати угоду", - сказала вона.

Верховний представник ЄС відзначила, що нова угода буде корисною і для громадян ЄС, і для громадян України.

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це", - підкреслила вона.

К.Ештон також висловила переконання в тому, що висновки щодо ситуації в Україні, схвалені Радою закордонних справ на вчорашньому засіданні, були дуже чіткими щодо намірів руху до підписання угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства".

Як повідомляв УНІАН, у схвалених вчора, 10 грудня, висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи , здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.