Ештон сподівається на підписання угоди з Україною в листопаді
Брюссель.Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон сподівається на підписання угоди про асоціацію з Україною у листопаді наступного року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 10 грудня на прес-конференції за підсумками засідання Ради закордонних справ ЄС.
"Я сподіваюся, що ми можемо бути справді дуже пов'язані з Україною, і зможемо підписати угоду", - сказала вона.
Верховний представник ЄС відзначила, що нова угода буде корисною і для громадян ЄС, і для громадян України.
"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це", - підкреслила вона.
К.Ештон також висловила переконання в тому, що висновки щодо ситуації в Україні, схвалені Радою закордонних справ на вчорашньому засіданні, були дуже чіткими щодо намірів руху до підписання угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства".
Як повідомляв УНІАН, у схвалених вчора, 10 грудня, висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи , здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.