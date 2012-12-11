ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «ЄС назвав остаточні умови підписання Угоди про асоціацію з Україною» пише: Європейський союз підпише Угоду про асоціацію з Україною щойно наша влада припинить вибіркове правосуддя, вдосконалить виборчу систему і реформує судову систему...

http://delo.ua/ukraine/es-nazval-okonchatelnye-uslovija-podpisanija-soglashenija-ob-associa-192089/

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«Дело» в публікації «Як придбання нідерландською групою Aegon української Fidem Life відіб'ється на страховому ринку» пише: експерти стверджують, що придбання Fidem Life підштовхне до рішучіших дій інших гравців страхового ринку...

http://delo.ua/finance/kak-pokupka-niderlandskoj-gruppoj-aegon-ukrainskoj-fidem-life-ot-192050/

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Також «Дело» у публікації «Ділові підсумки дня: Влада готується підняти ціни на газ для населення на 50%» пише: «Нафтогаз» планує взяти у Китаю кредит, «Аеросвіту» закрили небо над Росією, а «Сандору» оштрафували на 3 млн. грн - Такі ділові підсумки 10 грудня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-vlast-gotovitsja-podnjat-ceny-na-gaz-dlja-nase-192077/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Цукор іде в пісок», в якому пише: виробництво цукру в Україні більше не приваблює інвесторів. Через перевиробництво і вкрай низькі ціни з ринку почали йти не лише дрібні, але й великі гравці, серед яких агрохолдинги Kernel і Sintal Agriculture. Так триватиме доти, доки в Україні не завершиться консолідація бізнесу та ринок не розділять кілька великих компаній, а кількість заводів не знизиться з 99 до 40...

http://www.kommersant.ua/doc/2087434

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Економіку втримав внутрішній попит», у якому пише: основним чинником спаду ВВП в III кварталі стало зниження приватних інвестицій в основний і оборотний капітал, тоді як держава і населення продовжували нарощувати свої витрати. Без цих грошових вливань економіка впала би більш ніж на 1,3%. Проте оскільки у кінці року споживчі витрати почали зростати повільніше, а державні - навіть скорочуватися, їхній позитивний ефект на економіку знижується, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2087429

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«Сегодня» в публікації «Новорічні акції банків. Експерти: «нульових» кредитів не буває» пише: банки пропонують до свят цінну монету - за 500 грн, а до депозиту - 3% зверху...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Novogodnie-akcii-bankov-Eksperty-Nulevyh-kreditov-ne-byvaet.html

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Також «Сегодня» в публікації «Нацбанк підкладе українцям змію» пише: скоро кияни зможуть купити символ прийдешнього року на монеті...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nacbank-predlozhil-ukraincam-zmeyu.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росію зроблять фінансовою державою за допомогою рейтингів» пише: Мінфін підготував та погодив «дорожню карту» щодо створення міжнародного фінансового центру і поліпшення інвестиційного клімату в Росії. РФ за фінансовими показниками через п'ять років дожене Європу, а Москва випередить Стокгольм і Париж...

http://izvestia.ru/news/541182

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Також «Известия» в публікації «Для піаніста Мацуєва в Іркутську знесуть стадіон» пишуть: губернатор Іркутської області розповів, що фінансувати будівництво нового театру буде бізнес...

http://izvestia.ru/news/541266

(УНІАН)