Саламатін бере участь у засіданні Ради міністрів оборони держав СНД у Москві

Сьогодні у Москві розпочалося 63-є засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД.

У роботі ради беруть участь делегації оборонних відомств Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Українську делегацію, представлену на засіданні як спостерігач, очолює міністр оборони Дмитро Саламатін.

Як передбачається, Д.Саламатін проведе зустрічі з міністром оборони Білорусі генерал-лейтенантом Юрієм Жадобіним, міністром оборони Таджикистану генерал-полковником Шералі Хайруллоєвим. За підсумками зустрічей очікується підписання планів двостороннього співробітництва між міністерствами на 2013 рік.

Також заплановані зустрічі Д.Саламатіна з міністром оборони РФ генералом армії Сергієм Шойгу та секретарем Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД Олександром Синайським.

Відповідно до порядку засідання, запропоновані до розгляду більше 25 питань військової співпраці оборонних відомств країн СНД. Питання і документи, що будуть вноситися на розгляд засідання, спрямовані на подальше послідовне вдосконалення системи багатостороннього військового співробітництва, розвиток взаємовигідної партнерської взаємодії у військовій сфері. Враховуючи важливість розвитку інтеграційних процесів у військовій сфері, учасники засідання проаналізують підсумки діяльності робочих органів Ради у 2012 році і затвердять план роботи РМО СНД на 2013 рік.

За інформацією прес-служби Виконкому СНД, «виходячи з довгострокових підходів до створення й вдосконалення спільних систем військового призначення, керівники військових відомств розглянуть проект Концепції розвитку Єдиної системи державного радіолокаційного впізнавання, взаємодію органів військового управління, що здійснюють обмін інформацією про радіаційну, хімічну та біологічну ситуацію, єдині показники контрольованих параметрів радіаційної, хімічної та біологічної безпеки».

За даними прес-служби Виконкому СНД, на засіданні планується обговорити питання, що стосуються проведення спільних заходів Об'єднаної системи протиповітряної оборони країн Співдружності в 2013 році, вдосконалення метрологічного забезпечення збройних сил країн СНД, взаємодії органів міжнародної військового співробітництва міністерств оборони, проведення спільних заходів інженерних військ, модернізації та ремонту засобів інженерного озброєння, формування Єдиного міжархівного довідника.

Учасники засідання також обговорять питання про базову організацію з підготовки військових кадрів для інженерних військ, вдосконалення підготовки фахівців, військово-наукових і науково-педагогічних кадрів для топографічних служб збройних сил країн Співдружності.

Крім того, міністрам оборони країн Співдружності необхідно обговорити питання підготовки до святкування 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років і проведення спільних пошукових робіт зі встановлення долі загиблих на місцях битв.

У ході засідання буде підбито підсумки II Міжнародного конкурсу військово-наукових робіт, присвяченого 20-річчю утворення Ради міністрів оборони, а також ухвалено рішення про проведення різних спортивних чемпіонатів дружніх армій країн СНД у 2013 році.

Довідка УНІАН. Раду міністрів оборони держав СНД було створено в 1992 році.

Рада координує військове співробітництво країн Співдружності, розглядає концептуальні підходи до питань військової політики та військового будівництва, виробляє пропозиції щодо реалізації зусиль, спрямованих на запобігання збройним конфліктам.

До функцій Ради також входить розгляд проектів договорів та інших документів із питань оборони та військового будівництва, вироблення пропозицій щодо зближення правових актів у цій сфері, здійснення керівництва Колективними силами з підтримки миру в СНД.

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