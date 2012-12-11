Рада уже в середу може поставити на голосування кандидатуру Азарова на посаду прем'єра

Верховна Рада України розгляне питання про надання згоди на призначення прем'єр-міністра України одразу після обрання голови ВР і його заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання підготовчої групи з питань організації роботи ВР сьомого скликання.

За ухвалення рішення голосували 16 членів підготовчої групи, один був проти. Переважної частини представників опозиції взагалі не було під час голосування цього питання.

Як повідомив голова підготовчої групи Володимир Литвин, це питання необхідно вирішити в короткі терміни, оскільки країні потрібен уряд.

«Якщо ми не ухвалимо це рішення, то в кращому випадку воно буде ухвалене наприкінці року, а в гіршому - взагалі після Нового року», - сказав В.Литвин, обгрунтовуючи, чому це питання має бути розглянуте ще до створення фракцій і комітетів ВР.

В.Литвин спрогнозував, що якщо спікер і його заступники будуть обрані вже у середу, 12 грудня, під час першого пленарного засідання ВР, то у четвер вранці можна було б розглянути питання про надання згоди на призначення прем'єра.

Така пропозиція обурила представників опозиції. Зокрема, представник «Батьківщини» Сергій Сас зазначив, що, згідно з регламентом Верховної Ради, парламент не має права розглядати питання призначення прем'єр-міністра до формування комітетів ВР.

Він підкреслив, що профільний комітет повинен розглядати питання про призначення прем'єр-міністра і після цього виносити його до сесійної зали.

У свою чергу, В.Литвин зазначив, що функції комітету може виконати підготовча група, яка запросить на своє засідання кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Згодом більшістю голосів на засіданні було прийнято рішення про зміну порядку розгляду питань.

Після цього представник партії «УДАР» Віталій Ковальчук підкреслив, що його політична сила не братиме участі в розгляді інших питань, якщо їх порядок буде змінено.

Водночас представник Партії регіонів Олександр Єфремов не бачить необхідності переносити голосування за кандидатуру прем'єр-міністра України на четвер, 13 грудня, з середи, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради сьомого скликання.

О.Єфремов підкреслив: «Я не бачу необхідності на четвер відкладати питання обрання прем'єра. Що може змінитися за один день? Ми зі своєю кандидатурою визначилися».

За його словами, завтра парламент визначиться щодо кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра, тому потрібно «закрити цю тему і відкрити дорогу керівнику держави далі формувати Кабінет Міністрів України».

«Тоді до кінця тижня може бути сформований і Кабінет Міністрів України», - додав О.Єфремов.

На питання, чи є сьогодні 226 голосів депутатів для підтримки кандидатури М.Азарова, О.Єфремов відповів: «Завтра покаже голосування у залі».

ВО "Свобода" пояснила бажання Партії регіонів як можна скоріше обрати прем'єр-міністра тим, що ще не вступив в дію закон про персональне голосування.

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