На східному кордоні України затримали українця, який намагався вивести до Росії партію волоських горіхів

Харків. На східному державному кордоні України прикордонники затримали українця, який намагався провезти до Росії партію волоських горіхів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 10 грудня прикордонниками відділу «Краснодон» в Луганській області за 100 м від державного кордону був затриманий автомобіль «УАЗ», у якому громадянин України намагався провезти через кордон 14 мішків з волоськими горіхами.

Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", передбачає "...накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб"), вилучений вантаж передано співробітникам митниці.