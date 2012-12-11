Опитування: 6% офісних працівників вбачають у спамі позитив

До спаму позитивно ставиться 6% офісних працівників, 54% респондентів відповіли, що реклама, яка приходить на e-mail їх дратує і 40% заявили про нейтральне ставлення до e-mail-маркетингу. Про це йдеться у результатах листопадового дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

41% опитаних офісних працівників хоча б іноді читають рекламу, яка приходить на е-mail, і більшість з тих, хто читає, сподіваються отримати цікаву та корисну інформацію з таких розсилок. Найбільший інтерес викликають листи про додаткову освіту, розіграші призів, знижки.

38% опитаних зізналися, що періодично читають спам. Регулярно роблять це лише 3% офісних працівників. Ще 58% респондентів видаляють будь-яку рекламу, яка приходить їм на e-mail.

Серед тих, хто завжди або інколи читає рекламу на e-mail, 58% зізналися, що використовують отриману звідти інформацію. Ще 28% читають спам із цікавості, а десята частина звикла читати все, що надходить на електронну пошту.

Найбільш цікава офісним працівникам тематична e-mail-реклама: додаткова освіта, тренінги, семінари (22%) і знижки, акції, розіграші призів (18%). Понад 10% респондентів цікавляться рекламою послуг побутових і професійних; подорожей; кафе, ресторанів, кейтеринга; продажем одягу, побутової техніки, книг, журналів. Тільки 9% читають спам про красу, здоров'я, медичні препарати. Невелику частину опитаних цікавить також e-mail-реклама нерухомості.

Більшість опитаних не купують нічого з того, що пропонує їм спам. 24% вважають подібну інформацію цікавою, але на використання запропонованих послуг не вирішуються. Купувати запропонований у спамі товар чи послугу доводилось тільки 11% опитаних. Ще 1% вигравав призи. Деякі респонденти зазначили, що «знаходили нові бізнес-контакти компаній» (наприклад друкарню).

Корисна реклама в електронній пошті стосувалася тематики знижок, акцій, розіграшів призів (25%), продажу одягу, побутової техніки, книг, журналів (19%), додаткової освіти, тренінгів, семінарів (17%) та іншого.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter - об'єднання онлайн-рекрутменту проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі.