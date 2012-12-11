Мін'юст змінив вимоги до найменувань створюваних юросіб та громадських об'єднань

Міністерством юстиції змінено вимоги до найменування юридичних осіб або їхніх відокремлених підрозділів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначається в повідомленні, відповідні зміни розроблялися з метою реалізації вимог щодо написання найменування юридичних осіб, визначених у законах «Про громадські об'єднання», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та «Про організації роботодавців, їхні об'єднання, права і гарантії їхньої діяльності».

Зміни стосуватимуться написання найменування громадських об'єднань та порядку присвоєння юридичним особам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Нові вимоги набудуть чинності одночасно з набуттям чинності закону «Про громадські об'єднання», тобто з 1 січня 2013 року.

Новий порядок найменування юридичних осіб стосуватиметься лише організацій, які створюватимуться після набуття чинності зазначених законодавчих змін.

Так, у загальній назві повинна буде зазначатися організаційно-правова форма громадського об‘єднання - «громадська організація», «громадська спілка» тощо.

Власна назва громадського об‘єднання не повинна буде містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Власна назва громадського об‘єднання повинна буде містити інформацію про статус громадського об‘єднання - «дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське» та може містити інформацію про його вид - «екологічне», «правозахисне» тощо.

Власна назва громадського об‘єднання може містити ім‘я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку.

Юридичні особи зможуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Визначення «організація роботодавців», «об‘єднання організацій роботодавців» та похідні від них зможуть використовувати лише ті організації та їх об‘єднання, які створені і діють відповідно до Закону «Про організації роботодавців, їхні об‘єднання, права і гарантії їхньої діяльності».

Всеукраїнські об‘єднання організацій роботодавців зможуть без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від цього слова.

Міністерство юстиції доручило Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

Як повідомлялося, 22 березня 2012 року ухвалили Закон України «Про громадські об'єднання», який набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та набуває чинності з 1 січня 2013 року. Зазначеним законом встановлені нові вимоги щодо написання найменувань громадських об'єднань.

24 травня 2012 року ухвалений Закон «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Законом визначено порядок присвоєння юридичним особам власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

22 червня 2012 року ухвалено Закон «Про організації роботодавців, їхні об'єднання, права і гарантії їхньої діяльності», яким визначено, що всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від цього слова.