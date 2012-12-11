ТОП-10 (11 грудня)

S&P знизило прогноз за рейтингами Криму, Івано-Франківська та Дніпропетровська

Експортний потенціал цукру в Україні у 2012-2013 МР становить 200 тис. тонн

Deutsche Bank виділить «Укртрансгазу» кредитну лінію в 53,5 млн євро

Rompetrol може піти з ринку нафтопродуктів України через проблеми з митницею

Ціни на товари і на рекламі повинні зазначатися виключно у гривні - НБУ

Вищий госпсуд підтвердив невинуватість українських військових у катастрофі російського Ту-154

Держпідприємство «Фінінпро» розмістило 5-річні євробонди на 550 млн дол.

Ештон висловлює готовність провести саміт Україна-ЄС влітку 2013 року

Мін'юст змінив вимоги до найменувань створюваних юросіб та громадських об'єднань

ЄБРР надасть «Укрзалізниці» додатковий кредит до 62,5 млн дол.

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S&P знизило прогноз за рейтингами Криму, Івано-Франківська та Дніпропетровська

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний" і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляється, причина зниження рейтингу – загальне зниження суверенного рейтингу України до рівня «В» із негативним прогнозом і рівня «uaA-» за національною шкалою.

«Наразі агентство не вважає, що Івано-Франківськ, Дніпропетровськ і АР Крим відповідають критеріям стабільності, фінансової гнучкості та здатності протистояти кризовим сценаріям, тому знизило їх рейтинг слідом за суверенним рейтингом», - йдеться в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінку трансферів і конвертації валюти також переглянуто й знижено до рівня «В». Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва та Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний». Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».

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Експортний потенціал цукру в Україні у 2012-2013 МР становить 200 тис. тонн

Експортний потенціал цукру в Україні в 2012-2013 маркетинговому році (МР, вересень 2011 р. - серпень 2012 р.) становитиме близько 200 тис. тонн, повідомив в інтерв'ю газеті «Коммерсант» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк.

«Експортний потенціал галузі прогнозується на рівні 200 тис. тонн. Традиційними ринками збуту для українського цукру є країни СНД. Проте на сьогоднішній день вони закриті у зв'язку з високими ставками ввізного мита», - сказав в інтерв'ю І.Бісюк.

Він також зазначив, що в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом досягнуто домовленість про встановлення квоти на експорт українського цукру до ЄС обсягом 20 тис. тонн на рік. Крім того, за словами І.Бісюка, близько 250 тис. тонн цукру на рік експортується у вигляді кондитерських виробів. При цьому, відповідно до домовленостей із ЄС про вільну торгівлю кондитерськими виробами, планується збільшення таких поставок більш ніж до 300 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оцінками Мінагропроду, в 2012-2013 МР в Україні буде вироблено понад 2 млн тонн цукру. В 2011-2012 МР українські цукрові заводи виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку 1,86 млн тонн.

У вересні Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозувала експортні поставки цукру з України цього МР на рівні 300-400 тис. тонн.

Експорт цукру з України минулого маркетингового року становив 150 тис. тонн.

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Deutsche Bank виділить «Укртрансгазу» кредитну лінію в 53,5 млн євро

ДК «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн. євро для модернізації компресорної станції Бар газопроводу «Союз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, за кошти кредиту буде продовжено термін експлуатації КС Бар на 15 років, що дасть змогу знизити на 28% обсяги використання природного газу і підвищити коефіцієнт корисної дії газових компресорів.

Кредит погашатиметься за рахунок скорочення витрат ДК «Укртансгаз» на паливний газ.

Період кредитування становитиме 10 років 9 місяців з моменту перерахування коштів. Німецька сторона планує профінансувати 85% вартості проекту, а ДК «Укртрансгаз» - 15%.

Кредитну угоду підписали: керівник департаменту торговельного фінансування і ринку капіталів підрозділу глобального транзакційного банкінгу Deutsche Bank Штефан Ціммер і перший заступник директора ДК «Укртрансгаз», член комісії з припинення діяльності ДК НАК «Нафтогаз України» Мирослав Хімко.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, відкриття кредитної лінії є надзвичайно важливим кроком для модернізації української ГТС.

«Для нас надзвичайно важливо, що ми будемо мати таких партнерів для модернізації нашої ГТС. Те, що німецька промисловість і німецькі фінанси заходять у нашу газотранспортну систему, є сигналом не лише для нас, а й для всього енергетичного співтовариства, і це є ключовим елементом енергетичної безпеки Європи», - сказав Ю.Бойко.

Він також підкреслив, що Україна виконує всі свої зобов'язання і є надійним транзитером газу, а завдяки кредиту Deutsche Bank надійність ГТС вдасться підвищити.

У свою чергу посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль зазначив, що Україна зберігає свою важливу роль як транзитер енергоносіїв до ФРН і запевнив, що його країна підтримуватиме зусилля України з модернізації ГТС.

«Федеральний уряд підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на модернізацію газотранспортної системи України», -зазначив К.Вайль.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) побудований за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею і Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу - 26 млрд куб. м на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі розміщено 12 компресорних станцій.

Компресорну станцію Бар було введено в експлуатацію в 1979 році, вона має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км. газопроводів, зокрема 14 тис. км. діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним об'ємом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 млрд куб.м на рік, а на виході - 178,5 млрд куб.м на рік. На сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу до країн Центральної й Західної Європи до 142 млрд куб. м на рік без розширення газотранспортної системи.

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Rompetrol може піти з ринку нафтопродуктів України через проблеми з митницею

Мультинаціональна нафтова компанія The Rompetrol Group N.V., яка підписала з НАК «Нафтогаз України» в середині липня 2012 меморандум про співпрацю зі створення та розвитку роздрібної мережі АЗС, заявляє про можливий відхід з ринку нафтопродуктів України через проблеми з Державною митною службою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на восьмій щорічній конференції Ukrainian Petroleum Market повідомив комерційний директор компанії «Ромпетрол-Україна» Кирило Заховавко.

«Rompetrol не бачить можливості до розвитку в Україні. Митна служба ігнорує всі наші спроби розмитнити вантажі», - заявив К.Заховавко.

Також він зазначив, що складна ситуація змушує задуматися про подальший розвиток всіх каналів збуту нафтопродуктів в Україну.

«Враховуючи плани укладення договору про спільне підприємство з «Нафтогазом», ми розраховували на якісь переваги, а не на наявність тіньових схем розмитнення в Україні», - сказав він

Також К.Заховавко повідомив, що плановані інвестиції компанії у розмірі 1 млрд дол. підуть на інші ринки, зокрема, Туреччини, Грузії.

Як повідомляв УНІАН, із середини листопада The Rompetrol Group відновила регулярні поставки нафтопродуктів на український ринок.

Однак у середині листопада «Ромпетрол-Україна» заявила про виникнення проблем з оформленням на митниці імпортованих в Україну нафтопродуктів, зазначивши, що з початку листопада нафтопродукти, імпортовані «Ромпетрол-Україна», не можуть пройти митне оформлення.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол-Україна», як нафтотрейдингова компанія, почало свою діяльність в Україні у вересні 2006 року. Офіс компанії знаходиться в Одесі. Основне завдання компанії - маркетинг нафтопродуктів НПЗ Petromidia на українському ринку.

ТОВ «Ромпетрол-Україна» є частиною The Rompetrol Group - мультинаціональної нафтової компанії, яка працює в 13 країнах, маючи активи у Франції, Румунії, Іспанії та Південно-Східній Європі. The Rompetrol Group реалізує нафтопродукти на понад 1100 АЗС у європейських країнах.

НПЗ Petromidia потужністю 5,0 млн т/рік виробляє бензин і дизпаливо (2,5 і 1,4 млн т/рік) стандарту Євро-5, реактивне паливо, LPG, сірку та інші продукти нафтохімії. У 2012 році була збільшена потужність переробки з 3,5 до 5 млн т/рік і введена в дію установка м'якого гідрокрекінгу (вартість проекту 170 млн дол.), яка дозволила збільшити виробництво дизпалива і вийти на найбільш високий показник виходу світлих нафтопродуктів в Чорноморському регіоні - 84%.

100% акцій The Rompetrol Group належать казахстанській національній нафтогазовій компанії «КазМунайГаз».

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Ціни на товари і на рекламі повинні зазначатися виключно у гривні - НБУ

Відповідно до змін, внесених Національним банком до законодавства, ціни на товарах і на рекламі повинні встановлюватися виключно в національній валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст під час третьої міжнародної конференції Cbonds.

За його словами, відповідно до внесених НБУ змін до закону про ціни і ціноутворення, ціни на товари на території України необхідно встановлювати виключно в національній валюті.

Він також зазначив, що відповідно до змін до законодавства, які набули чинності на початку грудня, в рекламі також необхідно використовувати виключно національну валюту.

За словами О.Дубихвоста, вочевидь, результати від прийнятих змін до законодавства можна буде побачити вже з початку наступного року.

«Я сподіваюся, що з початку року, коли ми відкриватимемо «Авізо», там будуть ціни у гривнях, коли відкриватимемо, наприклад, сайти будівельних компаній, там теж будуть ціни в гривнях», - зазначив він.

О.Дубихвіст також повідомив, що у разі порушення цих вимог регулятор застосовуватиме жорсткі санкції.

Як повідомляв раніше УНІАН, Верховна Рада України 21 червня 2012 року ухвалила нову редакцію Закону «Про ціни і ціноутворення».

Цей закон визначає основні принципи цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території України, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

У законі визначені основні напрями державної цінової політики, а також повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ціноутворення. Зокрема, КМУ визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Цей закон набуває чинності на наступний день після ​​його опублікування.

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Вищий госпсуд підтвердив невинуватість українських військових у катастрофі російського Ту-154

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу російської авіакомпанії "Сибирь" (S7 Airlines) на рішення апеляційного суду, який підтвердив невинуватість українських військових в аварії російського лайнера Ту-154 у 2001 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оприлюднено сьогодні.

Як зазначається у резолютивній частині, суд залишив без змін рішення суду першої апеляційної інстанції.

Мотивувальну частину вироку ВГСУ оголосить пізніше.

Як повідомлялося, літак Ту-154 авіакомпанії "Сибирь", який виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, розбився у жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. Комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили того дня навчання у Криму: військові переплутали пасажирський літак з навчальною ціллю. Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім'ям жертв моральну компенсацію у розмірі 200 тисяч доларів на кожного загиблого. Через трагедію позбулися посад тодішній міністр оборони України Олександр Кузьмук і низка генералів української армії.

Генпрокуратура України в 2004 році винесла постанову про припинення розслідування справи, але це рішення скасував Військовий суд Київського гарнізону, не погодившись із висновками слідства. У 2007 році Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу за фактом авіакатастрофи лайнеру у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Російська авіакомпанія "Сибирь" у 2004 році подала позов, в якому вимагала стягнути з Міністерства оборони і Державного казначейства України 15,32 млн дол. за збитий літак і втрачену вигоду.

Проте Господарський суд Києва на початку вересня 2011 року відхилив позов авіакомпанії.

Російська авіакомпанія оскаржила це рішення, але Апеляційний господарський суд Києва у травні цього року залишив вердикт без змін. Адвокати компанії "Сибирь" у червні звернулися з касаційною скаргою до Вищого господарського суду країни.

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Держпідприємство «Фінінпро» розмістило 5-річні євробонди на 550 млн дол.

Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» («Фінінпро») завершило розміщення п'ятирічних номінованих у доларах США євробондів на 550 млн дол., йдеться в повідомленні компанії на фондовій біржі.

Розміщення цих боргових паперів із піврічним купоном і з орієнтиром прибутковості 9,0-9,5% проводилось з 30 листопада ц.р. У результаті випущені під державні гарантії євробонди були розміщені по нижній межі коридору прибутковості.

Організатором позики виступив банк Morgan Stanley.

У квітні 2011 року «Фінінпро» розмістило семирічні євробонди на суму 690 млн дол. з купоном 7,4% річних, а в листопаді 2010 року випустило євробонди на 568 млн дол. з купоном 8,375% річних. Ці папери перебувають у лістингу Ірландської фондової біржі.

Нові євробонди «Фінінпро» включені до лістинга цієї біржі з 7 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» ("Фінінпро") створено наказом Національного агентства з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 ("Укрєвроінфрапроект") для здійснення залучення коштів під держгарантії.

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Ештон висловлює готовність провести саміт Україна-ЄС влітку 2013 року

Високий представник Євросоюзу з міжнародних питань та політики безпеки Кетрін Ештон висловлює готовність провести засідання Ради Україна-ЄС у Люксембурзі влітку 2013 року.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це вона сказала під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.

К.Ештон проінформувала голову українського уряду про висновки Ради ЄС у закордонних справах щодо України. Вона підкреслила, що Європейський Союз щиро бажає Україні прогресу на шляху реформ, модернізації економіки та демократичних перетворень, а також в реалізації європейського вибору.

Рада ЄС у закордонних справах підтвердила залучення України до співробітництва у напрямі політичної асоціації та економічної інтеграції на основі спільних цінностей.

У зв’язку з цим Високий представник ЄС повідомила М.Азарова про готовність провести засідання Ради Україна-ЄС в Люксембурзі влітку 2013 року, а також висловила упевненість у підписанні Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.

К.Ештон висловила впевненість, що Україна успішно виконає погоджений з ЄС Порядок денний асоціації та забезпечить реформування виборчого законодавства, судової системи, конституційні перетворення. Зокрема, Високий представник ЄС позитивно оцінила висловлене зобов’язання України удосконалити виборчу систему в Україні відповідно до рекомендацій представників ЄС. Також Євросоюз готовий надати Україні допомогу в реформуванні судової системи.

У свою чергу, М.Азаров подякував К.Ештон за бажання вести конструктивний, відвертий діалог і за позитивну оцінку перспектив співробітництва України з Євросоюзом.

Він привітав рішення Ради ЄС у закордонних справах і заявив, що це добрий сигнал до подальшого поглиблення співпраці. Він підкреслив, що Україна рішуче налаштована виконати Порядок денний асоціації та підписати відповідну Угоду.

«Ми також готові до запуску нових форматів діалогів з ЄС щодо реформування системи правосуддя, вдосконалення виборчого законодавства, покращення бізнес-клімату в Україні», - заявив М.Азаров.

Сторони домовились підтримувати особистий постійний діалог у процесі підготовки підписання Угоди про політичну асоціацію, включаючи всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

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Мін'юст змінив вимоги до найменувань створюваних юросіб та громадських об'єднань

Міністерством юстиції змінено вимоги до найменування юридичних осіб або їхніх відокремлених підрозділів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначається в повідомленні, відповідні зміни розроблялися з метою реалізації вимог щодо написання найменування юридичних осіб, визначених у законах «Про громадські об'єднання», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та «Про організації роботодавців, їхні об'єднання, права і гарантії їхньої діяльності».

Зміни стосуватимуться написання найменування громадських об'єднань та порядку присвоєння юридичним особам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Нові вимоги набудуть чинності одночасно з набуттям чинності закону «Про громадські об'єднання», тобто з 1 січня 2013 року.

Новий порядок найменування юридичних осіб стосуватиметься лише організацій, які створюватимуться після набуття чинності зазначених законодавчих змін.

Так, у загальній назві повинна буде зазначатися організаційно-правова форма громадського об‘єднання - «громадська організація», «громадська спілка» тощо.

Власна назва громадського об‘єднання не повинна буде містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Власна назва громадського об‘єднання повинна буде містити інформацію про статус громадського об‘єднання - «дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське» та може містити інформацію про його вид - «екологічне», «правозахисне» тощо.

Власна назва громадського об‘єднання може містити ім‘я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку.

Юридичні особи зможуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Визначення «організація роботодавців», «об‘єднання організацій роботодавців» та похідні від них зможуть використовувати лише ті організації та їх об‘єднання, які створені і діють відповідно до Закону «Про організації роботодавців, їхні об‘єднання, права і гарантії їхньої діяльності».

Всеукраїнські об‘єднання організацій роботодавців зможуть без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від цього слова.

Міністерство юстиції доручило Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

Як повідомлялося, 22 березня 2012 року ухвалили Закон України «Про громадські об'єднання», який набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та набуває чинності з 1 січня 2013 року. Зазначеним законом встановлені нові вимоги щодо написання найменувань громадських об'єднань.

24 травня 2012 року ухвалений Закон «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Законом визначено порядок присвоєння юридичним особам власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

22 червня 2012 року ухвалено Закон «Про організації роботодавців, їхні об'єднання, права і гарантії їхньої діяльності», яким визначено, що всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від цього слова.

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ЄБРР надасть «Укрзалізниці» додатковий кредит до 62,5 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») додаткові кредитні кошти на суму до 62,5 млн дол. для фінансування закупівлі вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу.

Про це сказано в повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що кошти збільшують вже наданий Банком у 2009 р. кредит такого ж розміру, призначений для тих же цілей.

«Новий спільний проект ЄБРР та «Укрзалізниці» є результатом прогресу реформування галузі, досягнутого національним оператором залізничних перевезень відповідно до умов, які були раніше узгоджені з Банком. Поновлення програми фінансування дозволить «Укрзалізниці» продовжити модернізацію вагонного парку», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що «Укрзалізниця» використовує кошти кредиту для закупівлі вантажних вагонів загального призначення, що стане важливим кроком у поліпшенні залізничної транспортної інфраструктури, яка підтримує економіку України і забезпечує приблизно 56% від загального обсягу вантажних перевезень.

«З урахуванням цього проекту загальна сума фінансування, виділеного ЄБРР в секторі залізниць України з 1999 р., становить понад 300 млн дол. у рамках трьох окремих трансакцій», - сказано в повідомленні ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, Залізниці України за 11 місяців 2012 року відправили 349,507 млн тонн вантажів - на 0,5% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Статичне навантаження на вагон збільшилося на 1,7% до планового завдання та становило 63,59 тонн на добу, що відповідає рівню минулого року. Оборот навантаженого вагона за 11 місяців п.р. становив по Україні 6,11 доби - на 0,21 доби більше плану і на 0,26 доби менше показника минулого року.

Відзначимо також, що «Укрзалізниця» заявила про необхідність виконання норм Закону України «Про залізничний транспорт» та виділення з держбюджету на 2013 рік коштів на закупівлю пасажирського рухомого складу. У 2013 році «Укрзалізниця» пропонує придбати за рахунок коштів Державного бюджету рухомий склад для далеких пасажирських перевезень на суму 2,755 млрд грн і для приміських перевезень на суму 5,431 млрд грн.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року Банк взяв зобов'язання щодо надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) в рамках 327 проектів.

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УНІАН