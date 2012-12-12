Україна хоче будувати в Індії метзаводи «під ключ» і брати участь в енергопроектах

Бангалор. Україна пропонує Індії участь своїх компаній у будівництві металургійних заводів «під ключ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на українсько-індійському бізнес-форумі в одному з промислових центрів Індії – Бангалорі.

«Українські підприємства готові долучатися до будівництва об’єктів металургії «під ключ» з використанням нашого досвіду комплексного проектування та будівництва в Індії металургійних комбінатів», - сказав Президент.

Крім цього, Україна пропонує Індії низку конкретних проектів в енергетичній сфері.

«Ми рішуче налаштовані розширити співпрацю з Індією в енергетичному секторі», - сказав Президент.

За його словами, українські компанії мають можливість забезпечити необхідним обладнанням індійські атомні, теплові, гідроелектростанції. Також українські компанії готові працювати у сфері будівництва сонячних електростанцій.

«Ми будемо брати участь в тендерах на постачання товарів і послуг на ці об'єкти. У нас є конкретні пропозиції щодо співпраці з індійською корпорацією в ядерній енергетиці. І ми пропонуємо конкретні проекти з виробництва газотурбінних електростанцій на базі двигунів «Мотор-Січ», - сказав Президент.