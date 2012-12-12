Грузія не прийняла запрошення вступити до СНД - не відмовиться від інтеграції в НАТО та ЄС

Грузія не прийме запрошення вступити до СНД.

Про це заявила журналістам глава МЗС країни Майя Панджикідзе.

Вона відзначила, що "Грузія вже обрала свій зовнішньополітичний курс - це курс на інтеграцію до євроатлантичних структур, і не прийме запрошення вступити до СНД".

За словами М.Панджикідзе, "Грузія не відмовиться від інтеграції до НАТО і ЄС, цей курс залишається незмінним".

А заступник секретаря Ради безпеки республіки Бату Кутелія заявив журналістам, що "місце Грузії не в СНД, а в євроатлантичних структурах".

Як повідомлялося, напередодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Мінську, що Білорусь, як країна, яка головує у 2013 році в СНД, запросить Грузію до складу Співдружності, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми вас чекаємо в СНД, - звернувся він до Грузії. - Я проситиму вас повернутися в СНД, ви нічого не втратите, і Росія буде тільки "за".

Нагадаємо, Грузія вийшла зі складу СНД після війни в Південній Осетії в серпні 2008 року. На даний момент у Співдружність входять 11 країн - Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан і Україна.

На парламентських виборах в Грузії 1 жовтня опозиційні політичні сили здобули перемогу. Президент Михайло Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.

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