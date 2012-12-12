ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Регіонали знову можуть «розвести опозицію, наче кошенят» пише: сьогодні новообрані народні депутати сьомого скликання ВР повинні продемонструвати, як вони будуть виконувати 84 статтю Конституції і закон про персональне голосування, який передбачає голосувати лише за себе. Це принципове питання як для опозиції, так і для депутатів від Партії регіонів. Тільки для перших у сенсі виконання, а для інших, навпаки...

http://delo.ua/ukraine/regionaly-snova-mogut-razvesti-oppoziciju-kak-kotjat-192203/

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Також «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Іноземні компанії залишають Україну через корупцію» пише: Rompetrol не зміг перемогти українську корупцію, позначилися найбільші експортери зерна в сезоні-2012, а Фірташ дізнався, хто його конкурент - такі основні події 11 грудня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-inostrannye-kompanii-pokidajut-ukrainu-iz-za-k-192187/

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«Дело» в публікації «Що шукали українці в інтернеті у 2012 році» пише: найголовнішою подією для українців став футбольний чемпіонат Євро-2012. Крім того, користувачів хвилювало закриття найбільшого в Україні файлообмінника ex.ua. Примітно, що вибори-2012 посіли лише третє місце в ключових подіях цього року...

http://delo.ua/tech/chto-iskali-ukraincy-v-internete-v-2012-godu-192026/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нацбанк дорожить гривнею», в якому пише: у Національному банку розраховують, що до кінця року не доведеться витрачати резерви на те, щоб уберегти національну валюту від девальвації, хоча за попередні два місяці регулятор направив на підтримку гривні майже 3,5 млрд дол. Нові методи НБУ не запропонував - роблять ставку на вже запроваджений обов'язковий продаж 50% валютної виручки і анонсоване запровадження збору з валютообмінних операцій. Це повинно спонукати населення припинити скуповувати валюту. Учасники ринку кажуть, що вже зараз необхідно впровадження довгострокових механізмів, зокрема, перекриття каналів виведення валюти з країни...

http://www.kommersant.ua/doc/2088173

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна готується до нового обов'язку», в якому пише: Україна очікує відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом уже в лютому 2013 року. Це може дозволити країні отримати перший транш кредиту МВФ на суму 1,5 млрд дол., який компенсує витрати на погашення попереднього кредиту фонду. У НБУ допускають, що в МВФ можуть переглянути свою позицію щодо підвищення тарифів на газ для населення, але експерти налаштовані скептично, відзначаючи, що така позиція регулятора лише ускладнить перебіг переговорів...

http://www.kommersant.ua/doc/2088331

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«Сегодня» в публікації «У Києві не залишилося безкоштовної землі» пише: у столиці пропонують допомогу при оформленні 10 соток землі, які за законом безкоштовно надані кожному жителеві. За посередництво ріелтори просять 50% ринкової вартості ділянки. У мерії кажуть, що це шахрайство, ніхто зараз сотки не роздає...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Besplatnoy-zemli-v-Kieve-ne-ostalos.html

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Також «Сегодня» в публікації «Вже 157 членів СОТ «ополчилися» проти України» пише: організація майже одностайно виступає проти підвищення Києвом митних зборів...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Uzhe-157-chlenov-VTO-opolchilis-protiv-Ukrainy.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Касперський створює операційну систему для захисту заводів» пише: операційка під кодовою назвою «11.11» розробляється під враженням від минулорічних атак вірусу Stuxnet...

http://izvestia.ru/news/541374

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Також «Известия» в публікації «Володимир Путін готується знову стати на лижі» пишуть: у програмі новорічних канікул президента РФ заплановані гірські спуски...

http://izvestia.ru/news/541328

(УНІАН)