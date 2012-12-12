Янукович задоволений рішенням Євросоюзу щодо проведення саміту Україна-ЄС

Бангалор. Президент України Віктор Янукович вітає рішення Євросоюзу щодо проведення саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам.

Президент назвав це довгоочікуваним кроком, якого чекали в Україні як від Європейського Союзу, так і від Єврокомісії.

«Ми це вітаємо, а що стосується практичної площині, ми повинні готуватись до проведення саміту», - сказав Президент.

До того ж він висловив сподівання, що цей саміт надасть нового імпульсу щодо питань європейської інтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі сподіваються провести саміт з Україною на початку наступного року.

“Контакти щодо дати саміту тривають. Ми все ще очікуємо, що саміт відбудеться на початку наступного року”, - повідомила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.