Москва. Президент РФ Володимир Путін обіцяє, що Росія не прийде до тоталітарного режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії В.Путін сказав, виголошуючи щорічне послання Федеральним зборам РФ.

«Закон може захищати моральність, і повинен це робити, але не можна законом встановити моральність. Спроби держави вторгатися до сфери переконань, поглядів людей - це, безперечно, прояв тоталітаризму, і для нас є абсолютно неприйнятним. Ми не збираємося йти цим шляхом», - сказав В.Путін.

За його словами, необхідно діяти не шляхом заборони і обмежень, а укріплювати міцну духовно-етичну основу суспільства.

«Саме тому визначального значення набувають питання загальної освіти, культури, молодіжної політики, етики. Ці сфери - не набір послуг, а, передовсім, простір для формування етичної, гармонійної людини, відповідального громадянина Росії», - сказав президент РФ.

До того ж він наголосив, що для Росії немає іншого політичного вибору, крім демократії.

«Ми поділяємо саме універсальні демократичні принципи, прийняті у всьому світі. Проте російська демократія – це влада саме російського народу з його власними традиціями народного самоврядування, а зовсім не реалізація стандартів, нав'язаних нам ззовні», - наголосив він.

За його словами, демократія – це зокрема дотримання і поважання прийнятих чинних законів, правил і норм.

«Можуть змінюватися правлячі партії, уряди, президенти, але не повинні зачіпатися основи держави і суспільства, перериватися послідовність національного розвитку, переглядатися питання суверенітету, забезпечення прав і свобод громадян», - сказав він.

Президент РФ наголосив, що політична конкуренція – це безумовне благо для країни. До того ж, за його словами, потрібно сформувати свого роду зведення правил сумлінної політичної конкуренції.

Водночас В.Путін наголосив, що пряме чи непряме зовнішнє втручання в російські внутрішні політичні процеси неприйнятне.

«Діяч, який за свою політичну діяльність одержує гроші з-за кордону і обслуговує тим самим напевне чужі національні інтереси, не може бути політиком у РФ», - сказав він.