Урочисте відкриття "нової" Ради: хроніка подій (фото)

У середу, 12 грудня, розпочала роботу Верховна Рада України VII скликання.

За підсумками виборів до Верховної Ради, які відбулися 28 жовтня, до парламенту за списками політичних партій пройшли 225 народних депутатів від Партії регіонів, партії "Батьківщина", партії «УДАР», Комуністичної партії України і партії "Свобода", а також 220 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах.

Ранкове засідання: хроніка подій

Народні депутати з Об'єднаної опозиції «Батьківщина» прийшли на засідання в чорних футболках, де на грудях - портрет Юлії Тимошенко за гратами, а на спині напис: «Свободу політв'язням». Представники ВО «Свобода» - у вишитих сорочках.

На урочистому засіданні були присутні виконуючий обов'язки в.о. прем'єр-міністра України Микола Азаров та члени уряду. Опозиція зустріла представників уряду криками «Ганьба!».

Також у сесійній залі ВР був - колишній Президент України Леонід Кравчук, судді Конституційного Суду, генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Під час реєстрації у Верховній Раді зареєструвалися 444 народні депутати, які, відповідно, принесли присягу. Не зареєструвався лише один народний депутат - Євген Мармазов, який хворіє. Отже, новообрані депутати приступили до виконання своїх обов'язків (всього у Верховній Раді - 450 народних депутатів, але на момент відкриття її роботи обраними вважається 445 осіб - у 5 мажоритарних округах було прийнято рішення про проведення перевиборів - УНІАН)

Між тим, представники опозиції вважають такими, що не склали присягу двох народних депутатів, які обиралися від «Батьківщини». Об'єднана опозиція "Батьківщина" вимагає від Олександра і Андрія Табалових, обраних народними депутатами від «Батьківщини», скласти депутатські мандати. Ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року. Однопартійці вважають їх "тушками" - перебіжчиками з фракції у фракцію (представники опозиції з криками "Тушки, геть"! не пустили двох депутатів Табалових до залу ВР, де починалося урочисте засідання).

До вечірнього засідання депутати повинні створити фракції. На вечірньому засіданні ВР (розпочнеться о 16-00) буде головувати представник Партії регіонів Олександр Єфремов.

На вечірньому засіданні депутати розглянуть подання Президента, який запропонував кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України, а також визначатися з вибором спікера (на цю посаду Пр висуває Володимира Рибака) і його заступників («Батьківщина» голосуватиме за кандидатуру «свободівця» Кошулинського, а КПУ пропонує віце-спікером призначити Ігоря Калетника, який раніше очолював Держмитслужбу).