Європарламент хоче посилити діалог щодо лібералізації віз із Україною
Брюссель. Європарламент хоче посилити діалог щодо лібералізації віз із Україною.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в узгодженому групами Європарламенту проекті резолюції щодо ситуації в Україні, текст якого має УНІАН.
"(Європарламент – УНІАН) вітає підписання зміненої угоди про спрощення оформлення віз між Європейським Союзом та Україною, яка вводить чітке поліпшення у видачі віз для українських громадян, порівняно з нині чинною угодою; закликає Раду покращувати діалог ЄС-Україна з лібералізації віз напередодні саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року", - написано в пункті 13 проекту резолюції.
Депутати також планують закликати Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле прискорити співпрацю з Україною на благо українських громадян, зокрема щодо питань діалогу з лібералізації віз.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері депутати Європарламенту планують обговорити ситуацію в Україні. Голосування за проект резолюції має відбутися завтра, 13 грудня.
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