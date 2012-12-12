У 2013 році заплановано низку заходів високого рівня між Україною та ЄС

У 2013 році заплановано низку заходів високого рівня між Україною та Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Діалог між Європейським Союзом та Україною проходить конструктивно та проводиться на постійній основі. Зокрема, у 2013 році заплановано низку заходів високого рівня з питань співробітництва України з ЄС», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі уряду наголосили, що наразі відомо, що Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС за участю прем’єр-міністра України відбудеться у Люксембурзі 24-25 червня наступного року.

Водночас саміт Україна-ЄС за участю Президента орієнтовно пройде у першому кварталі 2013 року, точна дата його проведення нині узгоджується зі стороною ЄС.

Також на стадії узгодження Міністерська зустріч Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що має пройти у Брюсселі у першому півріччі 2013 року.

У Кабміні також нагадують, що Високий представник Євросоюзу з міжнародних питань та політики безпеки Кетрін Ештон у телефонній розмові з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим висловила переконання, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС може відбутися під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі (листопад 2013 року).

Однак стороною ЄС не виключено, що підписання може відбутися і до проведення Вільнюського саміту, наголосили в уряді.