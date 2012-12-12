Анонс на 13 грудня

* Під головуванням в.о. прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького і голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича.

* Прес-конференція на тему: «Три питання сучасного супутникового цифрового телебачення - навіщо, чому і для кого?». Учасники: директор з розвитку оператора цифрового супутникового телебачення Либідь ТБ В'ячеслав Мордачов; заступник директора телекомпанії з правових питань Андрій Соломаха.

* Круглий стіл на тему: Оподаткування валютних операцій: ставки, терміни перехідного періоду, специфіка впровадження, відповідальність громадян за незаконне здійснення валютообмінних операцій». Учасники: голова комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков; президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, представники Пенсійного фонду, МВС і політичних партій.

* Відбудеться відкриття резиденції Діда Мороза, яка працюватиме на базі навчального центру УДВП «Укрпошта» у м. Буча. Учасники прес-туру зможуть побачити процес сортування дитячих листів, здійснити екскурсію по казковій резиденції, а також дізнатися скільки тисяч листів від дітей і дорослих щорічно отримує український Дід Мороз, як співробітники Укрпошти та партнери проекту збираються зробити свято для кожного малюка, що написав листа, тощо. В рамках заходу відбудеться прес-брифінг за участю: ген.директора УДППЗ «Укрпошта» Оксани Плотникової і Діда Мороза.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Уся правда про червону ікру в Україні. За якими схемами ікра потрапляє на новорічний стіл українців". Мова піде про ринок рибних делікатесів, де почесне місце займає червона ікра. Будуть продемонстровані зразки ікри з консервантом Е-211, який офіційно дозволений у всьому світі, але не передбачений для використання чинним в Україні ГОСТ 1972. Чи завжди якість святкового делікатесу залежить тільки від виробника? Звідки червону ікру постачають в Україну і як проходить її розмитнення. Якщо продукція затримана на півдорозі й вона вчасно не доставлена ​​для реалізації, хто відповідає за її зберігання? Куди потрапляє негідний до споживання товар? Хто може гарантувати споживачам, що куплений делікатес не є простроченою отрутою? Як проходить утилізація простроченої ікри і скільки це коштує? Учасники: засновник і представник ТОВ «Орландо» м.Петропавловськ-Камчатський, РФ, власник торгових марок «Губернатор Камчатки» та «IKRA.UA» Костянтин Коміссаров і представник КВКП «Камчадал-Плюс», юрист-правозахисник вищої кваліфікації України Сергій Момот обговорять ці теми і розкажуть про безпрецедентний випадок, в результаті якого велика партія з червоною ікрою вже цілий рік стоїть на Івано-Франківській митниці, а нескінченні суди і перевірки досі не вирішили питання (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Старт національного форуму «Кращі соціальні проекти України». Учасники: Ірина Лилик, ген.директор Всеукраїнської ГО «Українська Асоціація Маркетингу»; Володимир Щелкунов, президент УНКМТП, член Всесвітньої ради МТП; Віктор Лях, голова комітету КСВ Європейської Бізнес Асоціації; Гліб Лісовський, директор компанії соціального маркетингу «Про Два». На захід запрошений Сергій Тігіпко, народний депутат України. Партнери: ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» (УАМ), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).

* Прес-конференція керівництва "Укртелекому", присвячена новим проектам компанії з продажу послуг та обслуговування клієнтів.

* Прес-конференція на тему: «Як залучити китайців і європейців до купівлі наших товарів?». Організатор - ГолосUA. Учасники: директор програми "Економічна політика та бізнес" Українського інституту публічної політики Максим Борода, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олег Нів'євський, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Шевляков.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український кондиціонерний ринок 2012 року: підсумки, тенденції, перспективи». Організатор - компанія ЛІКОНД, офіційний партнер корпорації DAIKIN (Японія) і компанії HOVAL (Ліхтенштейн) в Україні. Учасники: Володимир Степура, директор компанії ЛІКОНД; Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії ЛІКОНД. Питання: Чи підтвердилися песимістичні прогнози щодо українського ринку кондиціонування на 2012 рік? Ситуація в промисловому і побутовому сегментах: паралельні прямі не перетинаються? Бестселери року: які групи і моделі кондиціонерів користувалися найвищим попитом у році, що минає? Рівняння на енергоефективність: чи стануть європейські тренди гостро актуальними в Україні? Новинки кондиціонерного ринку - 2013: чого варто чекати споживачам у наступному році? Основні проблеми ринку, які потребують вирішення. Прогнози по ринку на 2013 рік: тенденції розвитку, цінові показники по основним групам обладнання та ін (вул.Хрещатик, 4, конференец-зал). Потрібна акредитація Телефони :200-25-03, 200-25-04 або e-mail: public@publicity.com.ua до 16-00 12 грудня.

* Круглий стіл на тему: «Вклади населення - як підвищити надійність заощаджень і посилити довіру вкладників до гривні?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Учасники: Олексій Ткаченко, директор Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, Олена Шарова, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Андрій Оленчик, заступник директора-розпорядника ФГВФО, Вадим Пушкарьов, голова правління ПАТ «ВТБ Банк» Володимир Хливнюк, голова правління ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»; Дмитро Зінков, голова правління ПАТ КБ «Надра»; Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-банк» (Україна), Юрій Блащук, голова Наглядової ради Platinum Bank; Антон Тютюн, заступник голови правління АТ «Ощадбанк» та ін.

* Круглий стіл на тему: "Інвестиційні рейтинги в новій економічній реальності". Учасники: Олег Іванець, економіст ІГ "Арт Капітал"; Володимир Духненко, директор рейтингового агентства; Андрій Рибальченко, ген.директор Асоціації інвестиційного бізнесу; Дмитро Дребот, заступник голови правління комерційного банку; Олександр Шепелєв, член комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова; Ігор Путілін, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії "Арт Капітал".

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