ТОП-10 (12 грудня)

Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 12,2%

Янукович 18 грудні поїде до Путіна поговорити про газ

НБУ має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року

Ostchem збільшив частку в «Кримському Титані» до 100%

Україна виграла в Гаазі справу за позовом компанії «Naftrac Limited»

В Нацбанку обговорюють висоту "стелі" розрахунків готівкою для фізосіб

Європарламент планує закликати Київ звільнити Тимошенко

Мінфін планує виконати збір ПДВ до бюджету-2013 за рахунок податку на імпорт газу

У 2013 році заплановано низку заходів високого рівня між Україною та ЄС

Європарламент схвалив зміни до бюджету ЄС

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 12,2%

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2012 року становило 12,77 млрд дол., що на 12,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (11,379 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-жовтні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 2,8% - до 57,199 млрд дол., імпорт на 4,4% - до 69,969 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-жовтні 2011 року - 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 212 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в жовтні становив 1,5 млрд дол. проти 1,36 млрд дол. у вересні і 1,79 млрд дол. у жовтні 2011 року.

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Янукович 18 грудні поїде до Путіна поговорити про газ

Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін планують 18 грудня провести зустріч у Москві для обговорення питання двосторонньої співпраці та насамперед у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Він наголосив, що така зустріч може відбутися лише в тому разі, якщо у співпраці в газовій сфері будуть досягнуті конкретні домовленості.

«Сам факт поїздки означатиме, що ми наблизилися серйозно до того, щоб вийти на практичні домовленості, - сказав М.Зурабов. - Цей візит буде якраз організовано з тією метою, щоб зафіксувати цю домовленість не тільки рукостисканням, а й підписанням документів. Я маю на увазі домовленість, зокрема і в енергетиці. Ця поїздка (В.Януковича до Москви – УНІАН) 18 числа відбудеться лише в тому разі, якщо буде про що домовлятися».

До того ж посол РФ в Україні уточнив, що основною темою переговорів буде саме співпраця в енергетичній сфері.

«Основна тема – це співпраця у сфері енергетики», - сказав М.Зурабов.

Нагадаємо, 26 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер провели робочу зустріч у Москві, на якій обговорювалися питання стратегічної і тактичної співпраці в газовій сфері.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Ю.Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році зменшити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів із 27,5 млрд кубометрів цього року. Проте офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже втратили: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше ніж за півроку до початку поставок. Отже, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в строк до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити щонайменше 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Діючий довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період та 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

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НБУ має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року

Національний банк має намір нарощувати золотовалютні резерви до кінця року, тоді як протягом 2012 року вони знизилися на 20%, або на 6,44 млрд доларів.

Про це журналістам заявив глава НБУ Сергій Арбузов

"Ми до кінця року тільки нарощуватимемо резерви", - заявив глава НБУ.

За словами головного банкіра країни, поповнення резервів стало можливим у результаті набуття чинності закону про обов'язковий продаж валюти.

Крім того, НБУ в грудні не збирається підтримувати курс гривні за рахунок продажу валюти із золотовалютних резервів.

Позитивним чинником С.Арбузов назвав і стабілізацію ситуації на валютному ринку, коли населення і фінансові установи вже не намагаються заробити на коливаннях курсу національної валюти.

Надалі Нацбанк розраховує поповнити резерви за рахунок кредиту МВФ у разі успішних переговорів з місією Фонду, яка має намір приїхати до України на переговори у другій половині січня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді Верховна Рада ухвалила закон про обов'язковий продаж 50% валютної виручки, удвічі скоротивши термін повернення валютних коштів.

Окрім того, НБУ підтримує ухвалення закону про 10% збір із продажу валюти населенням, хоча проти цієї норми виступає МВФ.

За січень-листопад поточного року золотовалютні резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. – до 25,355 млрд дол. з 31,795 млрд дол.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національного банку України до 24 млрд дол. до кінця поточного року і збереження тенденції зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів, так і об'єктивні зовнішні небезпеки. До того ж дефіцит платіжного балансу наступного року, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через значний обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, 65 і 35% ВВП відповідно.

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Ostchem збільшив частку в «Кримському Титані» до 100%

Хімічний холдинг Ostchem Germany GMBH, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, придбав контрольний пакет акцій "Кримського Титану" у розмірі 50% + 1 статутного капіталу за 677,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Відповідну інформацію про зміни в реєстрі власників цінних паперів ПАТ «Кримський Титан» отримало 11 грудня.

У прес-службі Фонду державного майна України повідомили, що Ostchem придбав контрольний пакет акцій "Кримського Титану" в розмірі 50% + 1 статутного капіталу за 677,6 млн грн.

Як відзначили у ФДМУ, компанії Ostchem Germany GMBH було запропоновано придбати контрольний пакет "Кримського Титану", оскільки вона є співзасновником цього ПАТ. Раніше була проведена оцінка цього пакету, у результаті чого 50% + 1 акція підприємства були оцінені в суму 677,6 млн грн.

У ФДМУ також повідомили, що Ostchem Germany GMBH вже перерахувала всю суму за придбаний пакет акцій підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у липні 2012 року ухвалив рішення про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загального обсягу виробництва.

Українському бізнесмену та інвестору Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.

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Україна виграла в Гаазі справу за позовом компанії «Naftrac Limited»

Арбітражний суд Постійної палати Третейського суду в м. Гаага повністю відмовив компанії «Naftrac Limited» у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на Департамент судової роботи Мін’юсту.

Арбітражний розгляд справи тривав з 2009 року та стосувався питань, пов’язаних з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Компанія «Naftrac Limited» позивалася до Державного агентства екологічних інвестицій України. Позивач вимагав компенсацію у зв’язку з порушенням його прав як інвестора на загальну суму близько 185 млн дол., а також визначення кількості одиниць викидів парникових газів, які повинні бути перераховані на його рахунок.

Як йдеться в повідомленні, 4 грудня 2012 року Арбітражним судом Постійної палати Третейського суду в м. Гаага винесено остаточне рішення у справі за позовом компанії «Naftrac Limited» до Державного агентства екологічних інвестицій України.

За результатом арбітражного провадження компанії «Naftrac Limited» повністю відмовлено у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн дол., а вимоги щодо перерозподілу одиниць викидів парникових газів задоволено у мінімальному обсязі.

Крім того, Арбітражний суд повністю відмовив компанії «Naftrac Limited» у присудженні на її користь будь-яких витрат у справі.

Правова позиція Державного агентства екологічних інвестицій України була представлена міжнародною юридичною фірмою «White & Case LLP», Українською іноземною юридичною колегією (Укрінюрколегія) та Міністерством юстиції України.

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В Нацбанку обговорюють висоту "стелі" розрахунків готівкою для фізосіб

Національний банк може встановити мінімальний граничний розмір розрахунків готівкою для фізичних осіб мінімум у 150 тис. грн.

Про це в розмові з журналістами заявив голова НБУ Сергій Арбузов.

«Це може бути від 150 тис. грн», - сказав С.Арбузов, уточнивши, що граничний поріг розрахунків ще обговорюється.

За словами С.Арбузова, обмеження на розрахунки готівкою будуть введені вже в 2013 році.

«Більшість громадян навіть не відчують цієї норми», - наголосив голова НБУ, уточнивши, що така норма вводиться для того, щоб можна було відстежувати недобросовісних громадян, які не хочуть сплачувати податки.

Крім того, Нацбанк чекає макроекономічного ефекту від введення обмеження на розрахунки готівкою.

«Готівкове обмеження на 10% дає зростання ВВП на 1,5%», - наголосив С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, восени Верховна Рада ухвалила закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою.

Раніше голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Нацбанку Юрій Горшков заявив, що Національний банк вивчає можливість введення обмежень за сумами розрахунків готівкою.

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Європарламент планує закликати Київ звільнити Тимошенко

Європейський парламент планує закликати Київ знайти рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в узгодженому групами Європарламенту проекті резолюції щодо ситуації в Україні, текст якого має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) робить сильний заклик до української влади знайти, разом з представниками Європарламенту Александром Кваснєвським та Петом Коксом, обґрунтоване та справедливе рішення у справі Тимошенко; закликає український уряд поважати та виконати остаточні рішення Європейського суду з прав людини щодо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка”, - написано у пункті 11 проекту резолюції.

Крім того, депутати планують закликати українську владу покласти край вибірковому застосуванню правосуддя в Україні на всіх рівнях, і створити рівні умови для участі опозиційних партій в політичному житті країни.

“(Європарламент – УНІАН) закликає владу у цьому контексті звільнити та реабілітувати опонентів, що переслідуються політично, в тому числі, Юлію Тимошенко та Юрія Луценка та інших”, - написано в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері депутати Європарламенту планують обговорити ситуацію в Україні. Голосування за проект резолюції має відбутися завтра, 13 грудня.

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Мінфін планує виконати збір ПДВ до бюджету-2013 за рахунок податку на імпорт газу

Міністерство фінансів України розраховує виконати запланований збір податку на додану вартість, заявлений у державному бюджеті на 2013 рік, за рахунок введення ПДВ на імпорт газу.

Про це сказано в офіційному роз'ясненні прес-служби міністерства, переданому УНІАН.

«Під час обчислення прогнозу надходжень податку на додану вартість на 2013 рік враховувалися зміни до Податкового кодексу, внесені законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI у частині скасування нульової ставки оподаткування на додану вартість операцій з поставок природного газу, ввезеного НАК «Нафтогаз України», на митну територію України», - зазначається у роз'ясненні. Передбачається, що це сприятиме збільшенню обсягів збору даного податку.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2013 рік обсяг збору податку на додану вартість заплановано на рівні 154,576 млрд грн.

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У 2013 році заплановано низку заходів високого рівня між Україною та ЄС

У 2013 році заплановано низку заходів високого рівня між Україною та Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Діалог між Європейським Союзом та Україною проходить конструктивно та проводиться на постійній основі. Зокрема, у 2013 році заплановано низку заходів високого рівня з питань співробітництва України з ЄС», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі уряду наголосили, що наразі відомо, що Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС за участю прем’єр-міністра України відбудеться у Люксембурзі 24-25 червня наступного року.

Водночас саміт Україна-ЄС за участю Президента орієнтовно пройде у першому кварталі 2013 року, точна дата його проведення нині узгоджується зі стороною ЄС.

Також на стадії узгодження Міністерська зустріч Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що має пройти у Брюсселі у першому півріччі 2013 року.

У Кабміні також нагадують, що Високий представник Євросоюзу з міжнародних питань та політики безпеки Кетрін Ештон у телефонній розмові з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим висловила переконання, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС може відбутися під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі (листопад 2013 року).

Однак стороною ЄС не виключено, що підписання може відбутися і до проведення Вільнюського саміту, наголосили в уряді.

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Європарламент схвалив зміни до бюджету ЄС

Європейський парламент схвалив зміни до бюджету ЄС на 2012 рік, а також бюджет на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За внесення змін до бюджету на 2012 рік проголосували 514 депутатів, проти - 68, утримались – 82.

Схвалення змін до бюджету на 2012 рік було передумовою, яку висунули депутати Європарламенту країнам-членам ЄС для схвалення бюджету на 2013 рік з тим, щоб ЄС міг виконати взяті на себе зобов’язання, в тому числі в рамках програми студентських обмінів “Erasmus” та програми допомоги робітникам, що постраждали внаслідок закриття підприємств через глобалізацію.

Єврокомісія пропонувала збільшити бюджет 2012 року на 9 млрд євро, однак у підсумку, Європарламент та країни-члени погодились на компромісне рішення про збільшення виплат за рахунок бюджету 2012 року на 6 млрд євро.

Бюджет на 2013 рік вважається схваленим, оскільки до нього не було подано жодних поправок.

Він встановлює видатки в 132,8 млрд євро у виплатах, та в 150,9 млрд євро – в зобов’язаннях до виплат. Таким чином, бюджет становитиме 0,99% загального валового доходу у виплатах, та 1,13% - у зобов’язаннях до виплат.

Тим не менш комісар ЄС з питань фінансового програмування та бюджету Януш Левандовські хоч і привітав схвалення бюджету, однак висловив стурбованість тим, що не всі пропозиції Єврокомісії були враховані. В тому числі, за його словами, бюджет на 2013 рік був схвалений у розмірі на 5 млрд євро меншому, ніж Комісія вважала за необхідне.

“Я стурбований, що систематичним скороченням очікувань Комісії Рада трансформує річний бюджет ЄС в бюджет 9-10 місяців; минулого року у нас завершилися кошти на виплати у листопаді, цього року – у жовтні, і наступного року, я очікую, це трапиться швидше”, - сказав комісар.

Рада з питань економіки та фінансів ЄС схвалила зміни до бюджету-2012 та бюджет-2013 на засіданні 6 грудня.

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УНІАН