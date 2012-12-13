Сьогоднішнє засідання уряд перенесено
08:51, 13 грудня 2012Різне
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Засідання Кабінету міністрів України, заплановане на 10 годину 13 грудня ц.р., перенесено. Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається у повідомленні про час проведення засідання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада планувала поставити на голосування кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем"єр-міністра України за поданням Президента. Але голосування не відбулось.
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