Сьогоднішнє засідання уряд перенесено

Засідання Кабінету міністрів України, заплановане на 10 годину 13 грудня ц.р., перенесено. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається у повідомленні про час проведення засідання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада планувала поставити на голосування кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем"єр-міністра України за поданням Президента. Але голосування не відбулось.

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