ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Європа змінює батіг на пряник для України - зарубіжні ЗМІ» пише: сьогодні у Страсбурзі вирішать питання про ставлення ЄС до України. Учора ввечері в Європарламенті відбулися дебати з цього питання, на голосування було запропоновано шість проектів резолюції...

http://delo.ua/ukraine/evropa-menjaet-knut-na-prjanik-dlja-ukrainy-zarubezhnye-smi-192330/

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Також «Дело» у публікації «США закликає знизити залежність Європи від російського газу» пише: заступник голови міжнародного комітету сенату республіканець Річард Лугар заявив, що можливість експорту газу зі США допоможе усунути важелі впливу Росії на залежних від поставок газу союзників у НАТО...

http://delo.ua/world/ssha-prizyvaet-snizit-zavisimost-evropy-ot-rossijskogo-gaza-192334/

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«Дело» у публікації «У Ризі громадський транспорт для власників авто стане безкоштовним» пише: мер Риги Ніл Ушаков запропонував водіям безкоштовно користуватися громадським транспортом. Таке рішення було ухвалене через очікуваний снігопад...

http://delo.ua/business/v-rige-obschestvennyj-transport-dlja-vladelcev-avto-stanet-besplat-192332/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Регіони залишилися без рейтингів», у якому пише: слідом за Донецькою областю від міжнародного кредитного рейтингу відмовилася і Дніпропетровська. Чиновники пояснюють такий крок економічною недоцільністю - у нинішній ситуації майже неможливо залучити кошти. Хоча експерти пояснюють зміну політики областей відсутністю коштів на підтримку рейтингів і зниженням агентствами суверенної кредитної оцінки України...

http://www.kommersant.ua/doc/2088931

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна вплуталася в спір», у якому пише: заявку на переговори з Україною в рамках перегляду умов членства країни у Світовій організації торгівлі подали 15 її членів, включаючи Євросоюз, США і Китай. Враховуючи обсяг заявки, що включає 371 тарифну позицію, переговори можуть виявитися дуже тривалими. Тому експерти очікують або скорочення кількості позицій, або залучення до переговорів секретаріату СОТ. Але вже зараз зрозуміло, що вони проходитимуть в умовах негативного ставлення усіх країн-членів організації до ініціативи Києва...

http://www.kommersant.ua/doc/2088921

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«Сегодня» у публікації «Поїздка Києвом може призвести до трагедії» пише: водії столичного громадського транспорту говорять, що їздять на лисій гумі і без гальм...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Puteshestvie-po-Kievu-mozhet-privesti-k-tragedii.html

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Також «Сегодня» у публікації «Буковель під Одесою: п'ять гірок з штучним снігом і канатна дорога» пише: лижний курорт у Березівському районі обіцяють через 5 років...

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Bukovel-pod-Odessoy-pyat-gorok-s-iskusstvennym-snegom-i-kanatnaya-doroga-.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «ГЛОНАСС на російських літаках виявилося марною» пише: голова Росавіації доповів уряду РФ, що обов'язкове оснащення навігаційним обладнанням багатьох російських літаків здійснюється для галочки...

http://izvestia.ru/news/541470

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Також «Известия» у публікації «Путін спантеличив Федеральні Збори» пишуть: в кулуарах Кремлівського палацу хвалили тези нового президентського послання, але сумнівалися у можливості їх виконати...

http://izvestia.ru/news/541436

(УНІАН)