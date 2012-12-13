Міжнародна юрфірма не знайшла політмотіваціі у вироку Тимошенко, запевняє Мін'юст

Провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

За повідомленням прес-служби, Мін’юст України отримав звіт юридичної компанії «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» щодо правового дослідження справи Ю.Тимошенко стосовно перевищення нею службових повноважень під час укладення контрактів між російською компанією «Газпром» та НАК «Нафтогаз України».

«Ця юридична компанія, відповідно до укладеного з нею договору, надала незалежний звіт, який віддзеркалює з точки зору права перебіг подій, що стали предметом судового розгляду й сам судовий процес. Звіт дає аргументовані відповіді на критику тих, хто ставив під сумнів весь процес та вирок», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначає Мін’юст, справа Ю.Тимошенко привернула увагу міжнародної спільноти, яка головним чином була зосереджена на претензіях Ю.Тимошенко щодо політичної мотивації справи та порушенні її прав.

З цієї причини, Міністерство юстиції звернулось з проханням до провідної міжнародної юридичної фірми провести дослідження цієї справи, беручи до уваги всі правові документи й думки всіх сторін.

«Доповідь, що публікується сьогодні на сайті Міністерства юстиції України, свідчить про те, що Юлія Тимошенко безпідставно стверджує про політичну мотивацію у цій справі й не надає жодних фактів, які могли б стати причиною для скасування її вироку відповідно до європейських чи американських стандартів», – йдеться у повідомленні.

У доповіді також зазначено, що поведінка Ю.Тимошенко у суді «була б неприйнятною в інших країнах і, вочевидь, це мало б наслідком рішення про неповагу до суду».

За повідомленням прес-служби Мін’юсту, «у звіті «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» показано, як Ю.Тимошенко перевищила свої повноваження й скоїла злочин:

1) підготувала директиви, в яких викладались умови, про які вона домовилась з прем’єр-міністром Російської Федерації;

2) дала доручення керівнику НАК «Нафтогаз України» підписати угоду з «Газпромом» без її схвалення Кабінетом Міністрів України, погрожуючи звільнити його в разі відмови підписати зазначену угоду;

3) ввела в оману керівника НАК «Нафтогаз України» надавши йому офіційний документ з її підписом й печаткою Кабінету Міністрів України, незважаючи на те, що Кабінет Міністрів України не затверджував цей документ під назвою «директиви»».

«Навіть у випадках, коли доповідь «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ставить під сумнів деякі процесуальні рішення суду, відзначається, що ці рішення ухвалювались з огляду на дії підсудної, спрямовані на перешкоджання або зупинку роботи суду», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Прибічники Ю.Тимошенко звинувачують нинішню владу на чолі з Президентом Віктором Януковичем у політичній умотивованості справи Ю.Тимошенко, пояснюючи це тим, що Ю.Тимошенко є основним політичним супротивником В.Януковича та загрозою для нього на майбутніх президентських виборах 2015 року. Цю точку зору розділяють багато експертів, ключових міжнародних організацій, уряди багатьох європейських країн, США та інших, вимагаючи звільнення Ю.Тимошенко з-за ґрат.

На даний момент захист Ю.Тимошенко очікує рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування), поява якого прогнозується після 15 грудня 2012 року.

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