Головою Верховної Ради України обрано одного із засновників Партії регіонів
Головою Верховної Ради України обрано Володимира Рибака.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», Удар та «Свобода».
«За» проголосували 207 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 із КПУ, і 11 позафракційних.
Головуючий на засіданні парламенту Олександр Єфремов наголосив, що він виконав свою місію і запросив В.Рибака в президію парламенту.
В.Рибак зайняв місце в президії. Всі члени тимчасової президії парламенту покинули місця в президії.
В.Рибаку працівники апарату ВР вручили великий букет троянд.
Довідка УНІАН. В.Рибак народився 3 жовтня 1946 року в Донецьку. Закінчив Ясинуватський будівельний технікум, Донецький державний університет (економічний факультет).
В.Рибак розпочинав трудову діяльність із керівних посад у різних будівельних організаціях. З 1976 по 1988 рр. - "на радянській і партійній роботі". У 1988-1992 роках був головою райради та виконкому Київського району Донецька. Ще рік пропрацював першим заступником донецького мера, після чого - до 2002 року - був головою міськради і міськвиконкому Донецька.
В.Рибак - один із засновників Партії регіонів. У жовтні 1997 року на установчому з'їзді Рибак був обраний лідером новоствореної Партії регіонального відродження України (ПРВУ). У листопаді 2000-го на об'єднавчому з'їзді п'яти партій - Партії Праці, Партії Солідарності України, Політичної партії "За красиву Україну", Всеукраїнської партії пенсіонерів і ПРВУ Рибака обрали співголовою Партії регіонального відродження Трудова солідарність України, яка в березні 2001-го була перейменована в Партію регіонів. Займав пост заступника глави партії Віктора Януковича.
Зараз є заступником голови партії.
В.Рибак - народний депутат України ІІІ, ІV, V, VI і VIІ скликань.
Також із серпня 2006-го по березень 2007-го працював віце-прем'єр-міністром - міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Із березня по грудень 2007-го - віце-прем'єр-міністром.