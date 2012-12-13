Першим заступником голови ВР обрано комуніста Калєтніка, заступником - свободівця Кошулинського (фото, біографії)

Ігор Калетник

Верховна Рада України обрала першого віце-спікера та віце-спікера.

Першим заступником голови Верховної Ради України обрано народного депутата від КПУ Ігоря Калєтніка.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

«За» проголосували 203 народні депутати із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та шестеро позафракційних.

Оскільки першою ставилася на голосування кандидатура І.Калєтніка, то за інші кандидатури на цю посаду голосування не відбувалося.

Під час виступу в парламенті І.Калєтнік зазначив, що завдання першого заступника голови ВР є «побудова заможної і справедливої держави»

Він зазначив, що ВР має давати «конкретний результат», тобто ухвалювати закони, які покращуватимуть добробут людей.

На запитання народного депутата від ПР Ганни Герман з приводу того, чи він відмежовується від висловлювань однопартійця Євгена Царькова з приводу того, що НКВС мало стріляло в українців, І.Калєтнік не зміг відповісти чітко, лише зазначив, що «там по іншому це питання звучало».

І.Калєтнік також сказав, що «не потрібно переписувати історію».

Відповідаючи на запитання представників «Свободи» з приводу неточностей в його біографії, І.Калєтнік погодився, що такі неточності є. Він підкреслив, що справді в 15 років почав уже працювати. За його словами, коли його батько був головою колгоспу, то він в 15 років в літній період, коли «мої однокласники відпочивали», то «я пас корів, працював в колгоспі».

Він повідомив, що у нього три дипломи, два з яких здобуті у Вінницькому сільгоспінституті, а один – в університеті ім. Шевченка за спеціалізацією «правознавство».

І.Калєтнік також визнав, що є неточності в біографії щодо його дітей, оскільки в нього на сьогодні вже три доньки і «син, який народився місяць тому».

Під час обговорення кандидатури І.Калєтніка, народний депутат України Ірина Геращенко (фракція «УДАР») заявила, що обрання представника КПУ першим заступником голови ВР є «політичним хабаром КПУ від Партії регіонів», мовляв, «ми вам спікера і прем’єра, а ви нам фракцію і першого віце-спікера».

Довідка УНІАН. Калєтнік Ігор Григорович народився в селі Климбівка Ямпільського району Вінницької області, член Комуністичної партії України, проживає в Києві.

У 1993 році отримав диплом агронома у Вінницькому сільськогосподарському інституті, в 1999-му в тому ж вузі здобув другу вищу освіту за спеціальністю "облік і аудит".

У 2001-му отримав диплом юриста в Київському університеті ім.Т.Шевченка. Кандидат юридичних наук.

Кар'єра

У 2000 році був начальником Рава-Руської митниці.

2000-2002 рр. - начальник Галицької митниці.

2002-2003 рр. - заступник начальника Управління з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України.

2003-2005 рр. - начальник Чорноморської регіональної митниці.

У 2005 році - директор департаменту з боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби.

2005-2006 рр. - суддя Дніпровського районного суду в Києві.

Балотувався до Верховної Ради V скликання від Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" (N11 у списку).

2007-2011 рр. - народний депутат України від Комуністичної партії. Очолював Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

У березні 2010-го розпорядженням Кабінету Міністрів Миколи Азарова призначений головою Держмитслужби України.

Член Комуністичної партії України

Регалії: Почесний митник України, заслужений юрист України.

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Руслан Кошулинський

Заступником голови ВР обрано представника «Свободи» Кошулинського

Представника фракції ВО «Свобода» Руслана Кошулинського обрано заступником голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 425 зареєстрованих у сесійній залі.

За обрання Р.Кошулинського проголосували 126 депутатів від Партії регіонів, 87 - від "Батьківщина", 42 – від "УДАРу", 36 – від "Свободи" та 14 позафракційних.

При цьому фракція КПУ не дала жодного голосу.

Перед висуненням цієї кандидатури лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що кандидатура Р.Кошулинського є узгодженою кандидатурою «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи».

За його словами, Р.Кошулинський - «це та людина, яка розкаже Партії регіонів, як треба виконувати закони і регламент».

На посаду віце-спікера також виносилась кандидатура позафракційного народного депутата Анжеліки Лабунської. Її кандидатура була запропонована позафракційним депутатом Олегом Ляшком. Він зауважив, що в Україні «ніколи не було в президії української жінки, і тому доцільно було б, щоб віце-спікером стала саме жінка».

Під час заяви О.Ляшка депутати від опозиції сміялися та кричали: «Ляшка!», маючи на увазі, що саме його треба висунути на посаду віце-спікера.

Довідка УНІАН. Кошулинський Руслан Володимирович, член Всеукраїнського об’єднання «Свобода», член постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету. Українець. Громадянин України.

Освіта:

1991 р. – закінчив Кооперативний технікум у м. Львові.

У липні 2006 р. закінчив навчання у Тернопільському державному економічному університеті за напрямом «Право».

Трудова діяльність:

1987 р. – 1989 р - віськовозобов’язаний строкової служби, ЗГВ Німеччина.

1991 р. – завідувач виробництвом ресторану «Беркут», Яремчанського споживчого товариства, с. Яблучниця, Надвірнянського району.

1991 – 1992 р. – інженер з маркетингу МП «Плай», м. Долина Івано-Франківської обл.

1992 – 1995 р.- інженер-технолог МП ВТФ «Канон».

1995 – 1996 р. - кухар, артіль старателів «Полюс», Красноярський край, Російська Федерація.

1999 – 2001 р.- завідувач виробництвом ДП АТК «Турист», м. Львів.

2001 - 2002 р. – помічник-консультант народного депутата України, апарат Верховної Ради України, м. Львів.

2002 – 2003 р. – заступник голови Правління ОСБ МЖК «Поступ», м. Львів.

2004 – 2006 р. – помічник-консультант народного депутата України, апарат Верховної Ради, м. Київ.

2006 – 2007 р.- приватний підприємець СПД ФО Кошулинський Р.В.

Громадська діяльність:

З 2008 – і дотепер – заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

З листопада 2010 – голова фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Львівській міській раді.

Сім’я:

Одружений. Виховує трьох дітей – Христину, Іванну, Богдана.