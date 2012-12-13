ВР дала згоду на призначення Азарова прем'єр-міністром України
15:05, 13 грудня 2012Різне
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Микола Азаров
Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народні депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі.
Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».
За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.
М.Азарова привітали великим букетом троянд.
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