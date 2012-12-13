Народний депутат Азаров у парламенті розповів, що робитиме прем’єр-міністр Азаров

Народний депутат від Партії регіонів Микола Азаров виступив у Верховній Раді в якості претендента на посаду прем’єр-міністра.

Україні потрібна нова енергетична стратегія - Азаров

Україні потрібна нова енергетична стратегія для скорочення енерговитрат в економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні народний депутат Микола Азаров, запропонований Президентом України на посаду прем'єр-міністра, виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за затвердження його на цій посаді.

«Нам потрібна нова енергетична стратегія, реалізація якої дозволить вдвічі скоротити енерговитратність економіки до 2020 року», - сказав М.Азаров

Він зазначив, що скорочення енергоспоживання забезпечить повну незалежність України.

Нагадаємо, Україна займається пошуком альтернативних джерел енергоносіїв, щоб знизити залежність від поставок газу з Росії.

Довідка УНІАН. 12 червня 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року, згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год. порівняно з 2011 роком.

25 червня Міненерговугіля прийняло за основу проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 р.

Ця стратегія розроблялася спільно з Фондом «Ефективне управління», заснованим бізнесменом Рінатом Ахметовим.

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Азаров визначив перелік першочергових законопроектів для ухвалення Верховною Радою

М.Азаров визначив перелік першочергових законопроектів для ухвалення Верховною Радою. Серед першочергових він назвав зміни закону про держзакупівлі для забезпечення більшого залучення вітчизняних виробників до закупівель, законопроект про створення Банку розвитку, удосконалення закону про вищу освіту, закон про внутрішній ринок, нова редакція закону про інноваційну діяльність.

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Новий уряд планує запровадити механізм державної фінпідтримки експорту - Азаров

Новий уряд України планує запровадити механізм державної фінансової підтримки експорту, повідомив М.Азаров.

«Ми запровадимо механізм державної фінансової підтримки експорту: страхування, кредитування, гарантування, зокрема шляхом створення відповідної державної фінансової установи», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що бюджетні кошти розвитку будуть сконцентровані для підтримки пріоритетних інноваційних проектів, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та нарощування обсягів експорту інноваційних товарів і послуг.

М.Азаров зазначив, що найбільш важливим є розробка економічних стимулів для заміни в продукції українського виробництва імпортних складових. «Наприклад, необхідно відродити сільськогосподарське машинобудування. На законодавчому рівні вже затверджено системи стимулів для технологічного оновлення підприємств з виробництва сільгосптехніки. Для таких підприємств буде розширена державна допомога. Крім цього ми плануємо створити виробництво сучасної складної сільгосптехніки за участю провідних іноземних фірм і ввести стимули для закупівлі такої техніки. Поставлено мету - за 5 років налагодити виробництво сільгосптехніки та обладнання для АПК, зокрема такого, яке зараз не виробляється в країні, з тим, щоб збільшити частку вітчизняного сегмента до 60%», - сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що в перспективі буде активно вестися робота з оновлення залізничного парку, а також парку пасажирських автобусів.

Крім того, М.Азаров назвав критичною ситуацію з перенасиченням українського ринку імпортної побутової технікою і товарами легкої промисловості. Частка реалізації імпортних товарів цих двох напрямків у 5-8 разів перевищує частку реалізації вітчизняної продукції. «Таке співвідношення не може нас задовольнити, і воно повинно бути кардинально змінено в найкоротші терміни», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2012 року становило 12,77 млрд дол., що на 12,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (11,379 млрд дол.).

За інформацією Державної служби статистики, у січні-жовтні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 р. експорт товарів з України зріс на 2,8% - до 57,199 млрд дол., імпорт на 4,4% - до 69,969 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-жовтні 2011 року - 0,83).

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Азаров вважає, що опозиція і влада мають об'єднати зусилля для вирішення економічних проблем

Опозиція і влада повинні об'єднати зусилля для вирішення економічних проблем в країні, заявив М.Азаров.

«Нам необхідно докласти максимум зусиль і напружити всі сили, щоб протистояти зовнішнім викликам. Ми можемо і повинні скільки завгодно гостро дискутувати всередині країни, але із зовнішнім світом ми повинні спілкуватися однією мовою - мовою захисту національних інтересів. Як і інші країни, свій шанс на розвиток ми не можемо подарувати і втратити через сварки і деструктивну політичну позицію «що гірше, то краще». Тому я офіційно пропоную опозиції зібратися за столом переговорів і неупереджено, конструктивно, виходячи виключно з національних інтересів, проаналізувати всі питання, які є критичними для соціально-економічного розвитку країни», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що серед питань, які необхідно обговорювати разом - поліпшення позиції України як члена СОТ, співпраця з Митним союзом, МВФ, у питанні підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Також, сказав М.Азаров, спільні дії необхідні в процесі реформування судової системи і для реалізації великих інфраструктурних проектів.

«Необхідно усвідомити, що ми в цьому залі не вороги. Ми опоненти, але всі ми хочемо кращого для України. Я глибоко впевнений, що Україну чекає хороше майбутнє. І кожна політична сила повинна все зробити і діяти так, щоб об'єднати народ України навколо масштабних завдань національного розвитку», - сказав М.Азаров.

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Новий уряд продовжуватиме програму реформ і соціальної політики Президента - Азаров

Новий уряд продовжуватиме програму економічних реформ і соціальної політики Президента України, заявив М.Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у Верховній Раді, М.Азаров сказав: «Шановні колеги, новий уряд продовжуватиме реалізацію програми економічних реформ та нової соціальної політики Президента України. Заходи державної політики матимуть єдину мету - істотно підвищити рівень життя громадян України і соціальних гарантій держави для громадян».

Він наголосив, що уряд і надалі підтримуватиме внутрішнє виробництво, вживатиме заходів для скорочення імпорту, а також не допустить зниження соціальних виплат та посилення податкового тиску на бізнес.

М.Азаров запевнив, що уряд продовжуватиме вживати заходів для дерегуляції ведення бізнесу, а також заходи щодо посилення енергобезпеки країни.