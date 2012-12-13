Янукович: Україна приєднуватиметься до правил МС і розвиватиме відносини з ЄС

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу Білорусі, Казахстану і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано в сесійній залі Верховної Ради України.

«Ми будемо поступово приєднуватися до правил Митного союзу, адже там зосереджений величезний ринок для українських товарів», - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що буде зроблено все, аби з країнами Митного союзу Україна мала гармонійні відносини не лише в економічній, а й в гуманітарній, науковій та соціальній сферах.

Водночас В.Янукович висловив сподівання, що у 2013 році будуть вирішені всі проблемні питання з ЄС.

«Вірю в те, що 2013 рік стане роком позитивних вирішень всіх питань з Європейським Союзом», - сказав Президент.