Європарламент ухвалив резолюцію про посилення діалогу з Україною щодо лібералізації візового режиму

Страсбург. Європарламент має намір посилити діалог з Україною щодо лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції щодо ситуації в Україні.

Документ підтримали більшість голосів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

"(Європарламент) вітає підписання зміненої угоди про спрощення оформлення віз між Європейським Союзом та Україною, яке вводить чіткі поліпшення щодо видачі віз для українських громадян у порівнянні з нині чинною угодою; закликає Раду покращувати діалог ЄС-Україна щодо лібералізації віз напередодні саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді 2013 року", - написано в пункті 13 резолюції.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон і комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле прискорити співпрацю з Україною на благо українських громадян, зокрема в питаннях діалогу щодо лібералізації віз.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співробітництва з Україною, в яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі законодавства про вибори, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.