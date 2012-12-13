Азарову до дня народження "подарували" посаду прем’єр-міністра

Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.

М.Азарова привітали великим букетом троянд.

Перед голосуванням лідер фракції КПУ Петро Симоненко заявив, що комуністи підтримають кандидатуру М.Азарова. Він довго перелічував, що саме обіцяв М.Азаров під час виборів, а наприкінці зазначив, що комуністи проголосують, щоб М.Азаров свої обіцянки виконав. Після цієї заяви П.Симоненка опозиція скандувала: «Ганьба!».

*** М.Азаров народився 17 грудня 1947 року в місті Калуга (Росія).

11 березня 2010 Азаров був обраний прем'єр-міністром України. Тоді за нього проголосували 242 з 450 народних депутатів. 3 грудня 2012 Янукович підписав відставку Азарова у зв'язку з обранням народним депутатом на виборах в ВР. Микола Азаров продовжує виконувати обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Лідер Партії регіонів. Депутат Верховної Ради України кількох скликань. Доктор геолого-мінералогічних наук (1986), професор (1991). Раніше обіймав посаду першого віце-прем'єра і міністра фінансів України (двічі - в 2002-2005 і 2006-2007рр., обидва рази в уряді Віктора Януковича), був головою Державної податкової адміністрації України в 1996-2002 рр.

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