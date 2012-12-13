ВР створила 27 комітетів і спецкомісію з питань приватизації

Верховна Рада ухвалила постанову, якою затверджено, що у парламенті буде 27 комітетів та спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 254 зареєстровані у сесійній залі.

Водночас парламент не голосував за питання, за які відповідатимуть ці комітети, та за персональний склад.

Відповідно до постанови, створено такі комітети:

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики;

Комітет з питань бюджету;

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Комітет з питань економічної політики;

Комітет з питань європейської інтеграції;

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

Комітет із закордонних справ;

Комітет з питань культури і духовності;

Комітет з питань науки і освіти;

Комітет з питань національної безпеки і оборони;

Комітет з питань охорони здоров'я;

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

Комітет з питань правової політики;

Комітет з питань верховенства права та правосуддя;

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва;

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;

Комітет з питань свободи слова та інформації;

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

Комітет з питань соціальної політики та праці;

Комітет з питань транспорту і зв'язку;

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності;

Комітет з питань податкової та митної політики.