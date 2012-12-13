ВР створила 27 комітетів і спецкомісію з питань приватизації
Верховна Рада ухвалила постанову, якою затверджено, що у парламенті буде 27 комітетів та спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 254 зареєстровані у сесійній залі.
Водночас парламент не голосував за питання, за які відповідатимуть ці комітети, та за персональний склад.
Відповідно до постанови, створено такі комітети:
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;
Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики;
Комітет з питань бюджету;
Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
Комітет з питань економічної політики;
Комітет з питань європейської інтеграції;
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
Комітет із закордонних справ;
Комітет з питань культури і духовності;
Комітет з питань науки і освіти;
Комітет з питань національної безпеки і оборони;
Комітет з питань охорони здоров'я;
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;
Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
Комітет з питань правової політики;
Комітет з питань верховенства права та правосуддя;
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва;
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;
Комітет з питань свободи слова та інформації;
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
Комітет з питань соціальної політики та праці;
Комітет з питань транспорту і зв'язку;
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності;
Комітет з питань податкової та митної політики.