Анонс на 14 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету міністрів. Під час засідання Кабміну заплановано проведення брифінгів за участю міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького і голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича.

* Відбудеться засідання Ради УСПП з питань корпоративної безпеки. Аналізуватиметься ситуація щодо стану інтелектуальної власності на українських підприємствах та розглядатимуться дієві методи забезпечення безпеки промисловців, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Планується підписання Угоди між УСПП та Держслужбою інтелектуальної власності про співпрацю в напрямку вдосконалення політики держави у сфері інтелектуальної власності. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Держслужби інтелектуальної власності України Микола Ковіна, президент Європейської арбітражної палати Геннадій Пампуха та ін.

* Біля управління ПАТ "АК "Київводоканал" розпочнеться акція голів правлінь ОСББ, ЖБК Києва проти різкого погіршення ставлення ПАТ" АК "Київводоканал" до ОСББ, ЖБК. Питання: необхідність укладення договорів з ОСББ, ЖБК відповідно до Типового договору про надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення затвердженого Постановою КМУ, неприпустимість додаткового нарахування холодної води на підігрів, невиплата 5,5% за здійснення розрахунків із населенням, складання звітності, припинення практики нарахувань витрат води за нормами споживання, а не за лічильниками та ін. Організатор - КОО "Асоціація Територіальна громада".

* Круглий стіл на тему: «Чого очікувати від нової Верховної Ради?». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Чи поверне нова Верховна Рада собі політичний вплив? Чи виправдає Верховна Рада 7-го скликання очікування виборців? Чи буде Рада в нинішній конфігурації працездатною? Чи готові народні депутати відмовитися від депутатської недоторканності і звузити повноваження Президента? Експерти обговорять результати дослідження Інституту Горшеніна, проведеного серед народних депутатів України 6-го скликання. Учасники: Анатолій Гіршфельд, народний депутат України, Партія регіонів; Андрій Пишний, народний депутат України, ГО «Батьківщина»; Юрій Левченко, керівник аналітичної служби ВО «Свобода»; Юрій Стець, народний депутат України, ГО «Батьківщина»; Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика». Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Круглий стіл на тему: «Хто виграє від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС? Організатор - Інститут української політики. Учасники: Кость Бондаренко, голова правління, Фонд «Українська політика», Олексій Полтораков, вчений секретар, Інститут української політики; Ян Томбінські, глава Представництва ЄС в Україні; Генрік Литвин, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні; Стефан Гуллгрен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні; Пятрас Вайтекунас, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні; Ірина Геращенко, народний депутат України, Олег Зарубінський, народний депутат України; Борис Тарасюк, народний депутат України та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Бюджет-2013 - смертельний вирок для людей, що страждають невиліковними хворобами». Учасники: Людмила Петренко, голова Міжнародної діабетичної асоціації України, Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства; Наталія Воробйова, адвокат медичного права; Володимир Огризко - модератор круглого столу, дипломат. Нашвидку ухвалений депутатами державний бюджет на 2013 рік оголює болючі точки. Так, у бюджеті закладено 0 гривень на лікування гепатитів і лише на 40% профінансовано лікування від СНІДу і туберкульозу, що призведе до смерті 110 000 українців уже наступного року. Також уряд, нехтуючи державною програмою «Цукровий діабет», стимулює повернення Міністерству охорони здоров'я право централізованої закупівлі інсуліну для діабетиків. На практиці це означає нехтування інтересами хворих, яких позбавляють права на вибір найбільш підходящого препарату, враховуючи індивідуальні потреби (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Розпочнуться урочисті заходи, присвячені вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники: ліквідатори наслідків трагедії, керівники Державного агентства автомобільних доріг України, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та інші представники дорожньої і автомобільної галузі, (на автодорозі Київ-Іванків-Овруч).

* Відбудеться презентація морепродуктів Норвегії, що поставляються на ринок України. Організатори: ТОВ «Рибний світ «Океанія» спільно з норвезькими компаніями MARINE HARVEST NORWAY AS, NERGARD AS, норвезькою радою експортерів морепродуктів NORGE, за підтримки посольства Королівства Норвегії. У рамках презентації відбудеться прес-коктейль на тему: «Партнерство Норвегії та України в поставках морепродуктів» та дегустація страв з морепродуктів. Учасники: Йон Елеведал Фредріксен, посол Королівства Норвегії в Україні; Ола-Ян Холі, старший менеджер з продажу MARINE HARVEST NORWAY AS; Мортен Хермансен, директор групи з продажів і маркетингу NERGARD AS; Трулс Фредріксен, менеджер з продажу NERGARD AS; Інгрід Дахла Скарстейн, менеджер NORGE в Україні; Олена Якименко, власник мережі маркетів «рибний світ «Океанія».

* До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відбудеться прес-конференція на тему: «Як і чим зараз живуть ліквідатори ЧАЕС». Учасники: Юрій Андрєєв, президент Союзу Чорнобиль України Володимир Березін, голова виконавчого комітету Союзу Чорнобиль України.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться громадське обговорення Державного бюджету України на 2013 рік депутатами Київради, народними депутатами, обраними до ВРУ в одномандатних округах Києва, керівниками профспілок бюджетної сфери та іншими представниками територіальної громади міста. Обговорюватиметься ситуація з міським бюджетом, що склалася у зв'язку з затвердження проекту головного фінансового документа країни, будуть представлені пропозиції про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» стосовно столиці.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "У День ліквідатора - протестом по владі". Працівники зони відчуження - члени Атомпрофспілки України проведуть під стінами Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України акцію протесту проти бездіяльності Мінсоцполітики щодо вирішення проблеми при оформленні пільгових пенсій працівникам підприємств, установ і організацій зони відчуження. Про вимоги організаторів акції та подальші дії мітингувальників буде повідомлено під час прес-конференції за участю представника Атомпрофспілки в Чорнобильській об'єднаній організації Миколи Тетеріна та ін. (Вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 098-413-99-62, 097-425-51-31, (044) 234-20-80. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями

* Відбудеться прес-конференція начальника порту «Південний» Олександра Лагоші, яка відбудеться 14 грудня в порту «Південний». Питання: підведення підсумків роботи підприємства в 2012 році; поповнення технічного парку та портового флоту, презентація нового маневрового локомотива і новопридбаного буксира; презентація програми днопоглиблення акваторії, яка затверджена Кабінетом Міністрів України; стратегічні плани порту на 2013 рік. Також у програмі демонстрація роботи нового локомотива на комплексі вагоноперекидача та показові ходові випробування нового буксира.

