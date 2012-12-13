Президент Польщі і брати Клички очолили рейтинг лобістів України в світі

Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський, брати Віталій та Володимир Клички, а також екс-президент Польщі Александр Кваснєвський посіли перші місця у рейтигу Топ-10 лобістів України в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.

До Топ-10 лобістів України у світі також потрапили меценат, засновник міжнародної інвестиційно-консалтингової групи Віктор Пінчук, комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, міністр закордонних справ Швеції Кард Більдт, голова партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, державний секретар США Хілларі Клінтон, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте, депутат Європейського парламенту, глава делегації ЄП у комітеті парламентського співробітництва Україна-ЄС Павел Коваль.

Всього було опитано 54 експерти як з України, так і з інших країн. Це, зокрема, колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко, посол України в США Олег Шамшур (2005-2010 рр.), колишній співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ в Україні Ханне Северинсен.

Критеріями оцінювання лобістів були: постійне залучення до української тематики на міжнародному рівні, промоушен України з міжнародних трибун, постійне сприяння євпропейській інтеграції України.

Як зазначила на прес-конференції директор Інституту світової політики Олена Гетьманчук, особливістю нинішнього опитування став той факт, що у чималої кількості експертів виникли серйозні труднощі з визначенням цьогорічної десятки: якщо одні наголошували, що Україна за останній рік розгубила завдяки своїй внутрішній політиці всіх своїх лобістів, то інші звертали увагу на те, що Україна загнала себе у такі нетрі міжнародного несприйняття, що жоден лобіст її не врятує.