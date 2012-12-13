ТОП-10 (13 грудня)

Обговорювати перегляд мит з Україною погодилися близько 30 членів СОТ

США хочуть збільшити поставки газу до Європи для зниження її залежності від Росії

Європарламент закликав офіційний Київ звільнити Тимошенко і Луценка

Головою Верховної Ради України обрано одного із засновників Партії регіонів

Янукович: Україна приєднуватиметься до правил МС і розвиватиме відносини з ЄС

Україна заплатить 330 тис. дол. американській компанії за поліпшення іміджу «LNG-терміналу»

Міністри єврозони виділили Греції новий транш допомоги - понад 34 млрд євро

МВФ підтвердив приїзд місії в Україну в другій половині січня

Янукович підписав указ про призначення Азарова прем'єр-міністром

НБУ вважає ставку збору з продажу валюти на рівні 10% оптимальною

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Обговорювати перегляд мит з Україною погодилися близько 30 членів СОТ

Близько 30 членів Світової організації торгівлі погодилися проводити переговори з Україною щодо перегляду розміру діючих мит при взаємній торгівлі.

Про це УНІАН повідомив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький.

«Від понад 20 країн вже прийшли підтвердження про згоду проводити переговори. Ці підтвердження ще надходять. Всього буде близько 30 країн, з якими ми такі переговори проводитимемо. Я думаю, що більшість тих, кого це стосується, захочуть провести консультації або переговори», - сказав В.П’ятницький.

Він повідомив, що серед країн, що погодилися на переговори, - США, Канада, Бразилія, Австралія, Туреччина, Норвегія, Мексика, Уругвай, Китай, Японія, Корея і ЄС (згода в цілому від ЄС).

В.П’ятницький також уточнив, що безпосередньо переговори проходитимуть протягом 2 місяців, проте в разі потреби вони можуть бути продовжені.

«Переговори проводитимуться стільки, скільки необхідно, але як мінімум - 2 місяці. З деякими країнами є одна-дві переговорні позиції, й переговори можна провести в строк, а з деякими країнами таких позицій досить багато. Можливо, доведеться продовжити переговори», - сказав В.П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і протягом 2-х місяців ці переговори мають бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС в України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада країни – учасники Ради СОТ із торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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США хочуть збільшити поставки газу до Європи для зниження її залежності від Росії

США мають намір підтримати союзників у блоці НАТО в Європі у подоланні їхньої залежності від російського газу. Відповідний законопроект, що знімає обмеження на поставки американського скрапленого природного газу до Європи і покликаний посилити конкуренцію на європейських енергетичних ринках, представив в середу, 12 грудня, заступник голови міжнародного комітету сенату республіканець Річард Лугар, який наприкінці грудня покидає палату, передає ПРАЙМ.

"Можливість експорту газу в США допоможе усунути важелі впливу Росії на залежних від поставок газу союзників у НАТО... Адміністрація США повинна значною мірою підтримувати диверсифікацію шляхів поставок газу, в тому числі конкурентоспроможність стратегічно важливих трубопроводів, що йдуть до Європи із Середньої Азії", - заявив Лугар, підтвердивши впевненість у тому, що США зможуть без особливих для себе проблем в умовах зростання видобутку газу спрямувати частину свого палива європейським партнерам.

Водночас закон, якщо конгрес затвердить його, носитиме у більшій своїй частині характер резолюції. Тим не менше, сам Лугар вважає, що відмова від такої підтримки союзників у НАТО зробить їх повністю залежними від Росії. На його думку, влада США повинна також переглянути свою політику у Середній Азії і активізувати роботу в регіоні.

Зараз США заявляють про істотне зростання видобутку газу і збільшують прогнози з видобутку палива. При цьому Вашингтон активно працює над розвитком технологій з видобутку сланцевого газу. Як повідомляють американські ЗМІ, різке зростання видобутку і експорту американського газу очікується в 2014-2015 роках.

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Європарламент закликав офіційний Київ звільнити Тимошенко і Луценка

Європарламент закликав офіційний Київ знайти рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та звільнити її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції щодо ситуації в Україні.

Документ було підтримано більшістю голосів. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

“(Європарламент) робить сильний заклик до української влади знайти, разом з представниками Європарламенту Александром Кваснєвський та Петом Коксом, обґрунтоване та справедливе рішення у справі Тимошенко; закликає український уряд поважати та виконати остаточні рішення Європейського суду з прав людини щодо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка”, - йдеться у пункті 11 резолюції.

Крім того, депутати закликали українську владу покласти край вибірковому застосуванню правосуддя в Україні на всіх рівнях і створити рівні умови для участі опозиційних партій в політичному житті країни.

“(Європарламент) закликає владу у цьому контексті звільнити та реабілітувати опонентів, що переслідуються політично, у тому числі Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших”, - написано в резолюції.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співпраці з Україною, у яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі виборчого законодавства, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.

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Головою Верховної Ради України обрано одного із засновників Партії регіонів

Головою Верховної Ради України обрано Володимира Рибака. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», Удар та «Свобода».

«За» проголосували 207 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 із КПУ, і 11 позафракційних.

Головуючий на засіданні парламенту Олександр Єфремов наголосив, що він виконав свою місію і запросив В.Рибака в президію парламенту.

В.Рибак зайняв місце в президії. Всі члени тимчасової президії парламенту покинули місця в президії.

В.Рибаку працівники апарату ВР вручили великий букет троянд.

Довідка УНІАН. В.Рибак народився 3 жовтня 1946 року в Донецьку. Закінчив Ясинуватський будівельний технікум, Донецький державний університет (економічний факультет).

В.Рибак розпочинав трудову діяльність із керівних посад у різних будівельних організаціях. З 1976 по 1988 рр. - "на радянській і партійній роботі". У 1988-1992 роках був головою райради та виконкому Київського району Донецька. Ще рік пропрацював першим заступником донецького мера, після чого - до 2002 року - був головою міськради і міськвиконкому Донецька.

В.Рибак - один із засновників Партії регіонів. У жовтні 1997 року на установчому з'їзді Рибак був обраний лідером новоствореної Партії регіонального відродження України (ПРВУ). У листопаді 2000-го на об'єднавчому з'їзді п'яти партій - Партії Праці, Партії Солідарності України, Політичної партії "За красиву Україну", Всеукраїнської партії пенсіонерів і ПРВУ Рибака обрали співголовою Партії регіонального відродження Трудова солідарність України, яка в березні 2001-го була перейменована в Партію регіонів. Займав пост заступника глави партії Віктора Януковича.

Зараз є заступником голови партії.

В.Рибак - народний депутат України ІІІ, ІV, V, VI і VIІ скликань.

Також із серпня 2006-го по березень 2007-го працював віце-прем'єр-міністром - міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Із березня по грудень 2007-го - віце-прем'єр-міністром.

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Янукович: Україна приєднуватиметься до правил МС і розвиватиме відносини з ЄС

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу Білорусі, Казахстану і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано в сесійній залі Верховної Ради України.

«Ми будемо поступово приєднуватися до правил Митного союзу, адже там зосереджений величезний ринок для українських товарів», - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що буде зроблено все, аби з країнами Митного союзу Україна мала гармонійні відносини не лише в економічній, а й в гуманітарній, науковій та соціальній сферах.

Водночас В.Янукович висловив сподівання, що у 2013 році будуть вирішені всі проблемні питання з ЄС.

«Вірю в те, що 2013 рік стане роком позитивних вирішень всіх питань з Європейським Союзом», - сказав Президент.

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Україна заплатить 330 тис. дол. американській компанії за поліпшення іміджу «LNG-терміналу»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) заплатить американській компанії «APCO Worldwide Іnc.» 330 тис. доларів за допомогу в покращенні іміджу проекту «LNG-термінал».

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, американська компанія надаватиме Держінвестицій допомогу у внутрішніх або зовнішніх зв'язках з метою покращення іміджу й надання потенційним інвесторам інформації про умови реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Дата акцепту - 12 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод із регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

До того ж сам підписант – Джорді Бонвеї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для прийому скрапленого природного газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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Міністри єврозони виділили Греції новий транш допомоги - понад 34 млрд євро

Міністри фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі в четвер, 13 грудня, погодили новий транш допомоги Греції. За інформацією ВВС, ця країна найближчими днями отримає понад 34 млрд євро, а в майбутньому може розраховувати ще на 15 млрд євро.

Зокрема, голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер заявив, що, Греція повертається на стабільний шлях. Країні вдалося викупити державні облігації та зменшити державний борг, як того вимагали іноземні кредитори.

Як повідомляв УНІАН, парламент Греції 8 листопада п.р. ухвалив бюджетну програму на 2013-2016 рр., яка передбачає скорочення витрат на 13,5 мільярди євро в обмін на черговий 31,5-мільярдний транш кредитів ЄС і МВФ. Закон ухвалили на тлі стотисячної демонстрації протесту і масових заворушень перед будівлею парламенту країни, що супроводжували її.

Пізніше країни єврозони і Міжнародний валютний фонд домовилися про скорочення держборгу Греції до 124% ВВП до 2020 року проти колишніх 117,5-120% ВВП. А на початку грудня п.р. Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу схвалила нові домовленості щодо Греції, згідно з якими країна повинна довести дефіцит бюджету до рівня нижче 3% ВВП у 2016 році.

Тим часом, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оголосило 6 грудня про зниження довгострокового рейтингу Греції до вибіркового дефолту. Отже, рейтинг знижено з рівня ССС до CD.

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МВФ підтвердив приїзд місії в Україну в другій половині січня

Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня. Про це заявив директор департаменту міжнародних відносин МВФ Джері Райс.

«Місію Фонду перенесли з грудня на другу половину січня, і ми повідомляли про це на своєму веб-сайті. Деталі подальшої співпраці і програми обговорюватимуться під час візиту місії у другій половині січня», - сказав Д.Райс.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд переносить візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року. Водночас наприкінці листопада голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що місія МВФ прибуде в Україну 7 грудня на прохання влади, на чолі з керівником місії Кристофером Джарвісом. Утім, напередодні директор департаменту МВФ з міжнародних справ не називав дату приїзду місії МВФ в Україну, оскільки, за його словами, Фонд не одержував запрошень від української сторони.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також низки підприємств, зокрема, холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії.

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Янукович підписав указ про призначення Азарова прем'єр-міністром

Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.

Підписання указу відбулося у присутності голови Верховної Ради України Володимира Рибака та М.Азарова, повідомляє прес-служба Президента.

В.Янукович привітав М.Азарова з обранням на посаду прем’єр-міністра.

М.Азаров подякував главі держави за виявлену довіру.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра.

Сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на цю посаду.

За це рішення проголосували 252 народні депутати із 401 зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода». За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.

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НБУ вважає ставку збору з продажу валюти на рівні 10% оптимальною

Національний банк України (НБУ) вважає, що ставка збору до Пенсійного фонду України з продажу іноземної валюти на рівні 10% є оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету НБУ із запобігання недобросовісним валютним операціям Юрій Горшков на прес-конференції в четвер.

«Спочатку пропоновані 15% (ставка збору в ПФ з продажу валюти - УНІАН) - це було занадто багато, люди стали переживати через таку велику ставку. Ми пішли на зниження, оскільки розуміємо, що економічна доцільність буде і від 10%. Причому 10% є навіть більш рівноважною цифрою, ніж 15%», - сказав Ю.Горшков.

При цьому він знову відзначив доцільність введення збору з продажу валюти для боротьби зі спекулянтами.

За словами Ю.Горшкова, на сьогодні деякі «псевдоексперти», прогнозуючи істотну девальвацію національної валюти, маніпулюють настроями населення, заробляючи на коливаннях курсу.

«Основна мета, яка ставиться цим законопроектом (законопроектом, що передбачає введення збору з продажу валюти - УНІАН) - це завадити спекулятивним операціям», - зазначив Ю.Горшков.

Водночас він підкреслив, що «по простих громадянах цей законопроект ніяк не вдарить».

Ю.Горшков вважає, що введення збору разом із низкою інших заходів Національного банку дозволить виключити спекуляції на валютному ринку.

«У сукупності з іншими ініціативами, які зараз розглядає Національний банк, ми розраховуємо на те, що зможемо повністю вичленувати недобросовісну спекулятивну складову з українського валютного ринку. І тоді курс гривні до інших валют буде відображати реальну економічну ситуацію », - говорить Ю.Горшков

У свою чергу президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко відзначив, що за рівнем доларизації економіки України вже «умудрилася» обігнати Росію, що не є позитивним моментом, при цьому обсяг валюти в обігу за останні 3-4 роки збільшився більш ніж удвічі і становить близько 80 млрд дол. (у доларовому еквіваленті - УНІАН).

«Вийшло, що ми до такого ступеня полюбили долари, що навіть дійсно важко сказати, чи люблять їх так в Сполучених Штатах Америки, як любимо їх ми. І ось цей перекіс приносить нам великі проблеми», - зазначив О.Охріменко

Зокрема, він підкреслив, що обсяги купівлі іноземної валюти в Україні негативно відбилися на стані платіжного балансу країни.

«Ми так загралися з валютою, що самі робимо дефіцит платіжного балансу не тому, що світова економіка валиться, а тому, що є ненормальне скуповування валюти, яке погіршує платіжний баланс», - підкреслив О.Охріменко.

На його думку, збір з продажу валюти потрібно було вводити набагато раніше, можливо тоді б вдалося уникнути такої тотальної доларизації української економіки.

На думку керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, український фінансовий ринок рано чи пізно перейде на більш гнучке курсоутворення.

«У середньостроковій перспективі я думаю, що фінансовий ринок в Україні перейде до більш гнучкого обмінного курсу і піде від поточної практики прив'язки гривні до долара США», - говорить він.

Водночас він вважає, що прогнози щодо девальвації гривні до рівня 10-12 грн/дол. в 2013 році не мають під собою підстав.

«За тієї зовнішньої складової, яка очікується на 2013 рік, прогнози про те, що курс гривні буде 12 грн/дол., не мають фундаментальної основи. І якщо гривня як валюта буде більш гнучкою, ринок сам знайде її рівноважне значення і, на мою думку, це рівноважне значення буде сильніше, ніж 10-12 грн/дол.», - говорить О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується ввести збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і з юридичних осіб.

Законопроектом № 11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується ввести 15% пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти

Також у парламенті зареєстрований законопроект № 11470 про введення 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

Нагадаємо, 19 листопада законопроект про введення пенсійного збору з операцій з продажу готівкової валюти з фізичних осіб вже був зареєстрований у Верховній Раді. Тоді пропонувалося встановити ставку збору на рівні 15%. Однак, документ не виносився на розгляд у сесійну залу, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутинник відкликав законопроект.

Раніше лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов дав зрозуміти, що у Верховній Раді немає голосів для прийняття рішення про введення пенсійного збору на операції з продажу валюти.

Про негативні наслідки в разі введення такого збору також висловилися Сергій Тігіпко і Петро Порошенко.

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УНІАН