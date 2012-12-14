Новим главою СОТ стане не європеєць

Новим керівником Світової організації торгівлі після француза Паскаля Ламі, чий мандат на цій посаді закінчується 31 серпня 2013 року, не стане представник Європи, вважає єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт, передають РІА «Новости».

"Він, безумовно, буде не з Європи", - сказал він на прес-конференції в Женеві після зустрічі з Ламі.

Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що існувала з 1947 року.

Глава СОТ призначається Генеральною радою, куди входять представники всіх країн організації.

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