ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Суд над Тимошенко дав тріщину - зарубіжні ЗМІ (огляд)» пише: бійки у Раді не змогли відвернути увагу зарубіжної преси від публікації звіту американських юристів про суд над Юлією Тимошенко...

http://delo.ua/ukraine/sud-nad-timoshenko-dal-treschinu-zarubezhnye-smi-obzor-192430/

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«Дело» в публікації «Росія стає для українців справжньою закордоном» пише: споруджуючи прикордонні бар'єри з Києвом, Москва допоможе йому зняти їх на кордоні з ЄС...

http://delo.ua/ukraine/rossija-stanovitsja-dlja-ukraincev-nastojaschej-zagranicej-smi-192438/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Всі раді», в якому пише: Верховна Рада обрала керівництво парламенту, а також прем'єр-міністра. Вперше в історії України всі ключові пости в державі зайняли представники Партії регіонів. Новим головою ВР став перший заступник голови партії Володимир Рибак, а пост прем'єр-міністра дістався її керівникові - Миколі Азарову. Судячи з його програмному виступу, новий уряд збирається працювати не менше п'яти років...

http://www.kommersant.ua/doc/2089288

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банки відучаться бути щедрими», в якому пише: у Нацбанку мають намір обмежити кредитні установи в можливості залучати дорогі кошти населення. Банки, які встановлюють надзвичайно високі ставки за депозитами, збільшать відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ця ініціатива логічна, оскільки середня вартість залучення ресурсів у громадян вже наблизилася до 20% річних, говорять учасники ринку, але просять застосовувати до банків індивідуальний підхід...

http://www.kommersant.ua/doc/2089646

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«Сегодня» в публікації «Порошенко може стати мером Києва» пише: ходять чутки, що влада думає про те, щоб зробити ставку на виборах не на голову КМДА Олександра Попова. Зокрема, називалася кандидатура «шоколадного короля» Петра Порошенка...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Poroshenko-mozhet-stat-merom-Kieva.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні торгують секретами з соцмереж» пише: детективи за 5000 грн обіцяють дізнатися все про віртуальних друзів. Міліція заявляє, що це - обман...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-torguyut-sekretami-iz-socsetey-.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «У Держдумі обговорять створення «списку Таргамадзе» пише: депутати пропонують МЗС РФ розширити перелік нев'їзних громадян інших держав...

http://izvestia.ru/news/541528

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Також «Известия» в публікації «Тютюнові війни» пишуть: 14 грудня в першому читанні депутати планують розглянути скандальний «антитютюновий закон». Видання з'ясувало, хто з чиновників і бізнесменів входить до тютюнових лобі...

http://izvestia.ru/news/541509

(УНІАН)