КПУ розпочала підготовку до референдуму щодо вступу України до Митного союзу - Симоненко

КПУ починає організаційну підготовку з проведення референдуму щодо вступу України до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер парламентської фракції КПУ і лідер партії Петро Симоненко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У нас завтра відбудеться пленум Центрального комітету партії про політичні результати виборчої кампанії, і завтра ми обговорюватимемо попередньо: зимовий період – це підготовка і ухвалення політичних рішень, а весняно-літній – це вже збір підписів», - сказав П.Симоненко.

На його думку, на референдум необхідно винести два питання, що стосуються можливого приєднання України або до Митного союзу, або до Європейського Союзу.

«Народ України має визначити, що для нього вигідно. Я переконаний, що ми сьогодні маємо внести на референдум питання про те, що вигідніше для України – Митний союз чи Євросоюз. Це мають вирішити наші громадяни», - наголосив П.Симоненко.

Він пояснив необхідність винесення на перший референдум таких питань у зв'язку з існуючими в українському суспільстві різними поглядами на шляхи інтеграції України.

«Різні політики, спекулюючи на цьому, намагаються поляризувати ситуацію, а це не захист тих, хто вибір для себе визначив, а це конфронтаційна складова суспільства», - пояснив лідер комуністів.

За його словами, головними економічними аргументами за приєднання України до Митного союзу є потенційне збільшення на 60% експорту українських товарів, щорічна економія від 3 до 8 млрд доларів на цінах на нафту і газ, відновлення коопераційних зв'язків тощо.

«Прямий виграш сьогодні від вступу України до Митного союзу становить 6,5-9 млрд доларів на рік. Це вирішення проблем пенсійного забезпечення, це спокійна старість 13,8 млн громадян України. Я вважаю, що це варто того, щоб ми зважили всі аргументи «за і проти» і ухвалили дуже важливе в політичному сенсі рішення для народу України», - наголосив П.Симоненко.

На його думку, вступ до Митного союзу також дозволить збільшити наповнюваність державного бюджету, створити нові робочі місця і виконати соціальні програми в повному обсягу.

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